Cena ropy klesá přes 1 % kvůli očekávanému růstu globální nabídky

Ceny ropy se dnes propadly o více než 1 % v reakci na očekávaný nárůst globální nabídky. K poklesu přispěly jak plány skupiny OPEC+ na zvýšení produkce ropy od listopadu, tak i obnovení vývozu ropy z iráckého Kurdistánu přes Turecko.
Brent crude se propadl o 1,4 % na 68,12 USD za barel, zatímco WTI ztratil 1,7 % na 64,61 USD. Oba benchmarky přitom minulý týden posílily o více než 4 %, a to kvůli napětí v Rusku a útokům na jeho ropnou infrastrukturu.
Skupina OPEC+, která zahrnuje země OPEC a jejich spojence včetně Ruska, pravděpodobně na nedělním zasedání potvrdí navýšení těžby o minimálně 137 000 barelů denně od listopadu. Zdroje uvedly, že rostoucí ceny ropy vedou producenty k snaze získat zpět tržní podíl. Navzdory těmto plánům skupina OPEC+ v poslední době produkuje téměř o 500 000 barelů denně méně, než jsou její stanovené cíle, což zmírňuje obavy z nadbytku ropy na trhu.
Zásadním vývojem je také obnovení exportu ropy z iráckého Kurdistánu, které umožnila dohoda mezi federální iráckou vládou, regionální vládou v Kurdistánu a zahraničními producenty. V sobotu začala opět proudit ropa ropovodem do tureckého přístavu Ceyhan. Aktuálně se počítá s tokem 180 000–190 000 barelů denně, s výhledem na až 230 000 barelů denně v budoucnu.
Na trh nadále působí i geopolitické faktory. Ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu vedly v minulém týdnu k růstu cen, přičemž analytici ze SEB očekávají, že Ukrajina bude své strategické útoky na ruské rafinerie zintenzivňovat. Rusko v neděli odpovědělo rozsáhlým bombardováním Kyjeva a dalších oblastí.
V další vývojové linii OSN znovu zavedla zbrojní embargo a další sankce proti Íránu, což vyvolalo ostrou reakci Teheránu. Írán varoval, že opatření vyvolají tvrdou odpověď, což může dále zvyšovat napětí v regionu a ovlivňovat obchod s ropou.
Graf OIL (H1)
Cena ropy v posledních hodinách klesla k úrovni 68,02 USD, přičemž došlo k průrazu pod klouzavý průměr EMA 50 (68,48 USD) a aktuálně testuje SMA 100 (67,92 USD), který tvoří důležitou technickou podporu. Tento vývoj signalizuje slábnoucí nákupní momentum a možné riziko dalšího poklesu, pokud cena tuto hladinu neudrží. CCI se nachází hluboko v záporných hodnotách (-174,2), což potvrzuje přeprodaný stav trhu a krátkodobý prodejní tlak. Momentum vykazuje rovněž klesající trend (aktuálně 90,37), který ukazuje na pokračující ochlazení nákupního zájmu. Z hlediska objemu obchodování je patrné, že během poklesu se objemy zvýšily, což podporuje validitu aktuálního propadu.
Z technického hlediska bude klíčové sledovat, zda SMA 100 dokáže zastavit pokles. Proražení by mohlo otevřít prostor pro další sestup k úrovním kolem 66,50 USD, zatímco odraz od této oblasti by mohl přinést krátkodobou korekci zpět nad EMA 50. Celkově trh momentálně vykazuje medvědí nastavení s možností technického odrazu v případě zachování podpory na 67,92 USD.
Zdroj: xStation5
