Cena ropy roste o 2 %, investoři zvažují krátkodobé napětí na trhu a geopolitická rizika

Ceny ropy v pátek vzrostly přibližně o 2 %, když investoři zvažují napětí na trhu v blízkém horizontu proti možnému přebytku nabídky, který ve své nové zprávě předpověděla Mezinárodní energetická agentura (IEA). Dalšími faktory, které ovlivňují tržní náladu, jsou americká cla, možné nové sankce vůči Rusku a nadcházející oznámení prezidenta Trumpa ohledně Ruska.

Brent crude posílil o 1,35 USD na 69,99 USD za barel, zatímco WTI vzrostl o 1,49 USD na 68,06 USD. Brent tak směřuje k týdennímu zisku kolem 2,5 %, zatímco WTI si připisuje přibližně 1,6 %.

IEA upozorňuje, že krátkodobě může být trh utaženější, než se zdá, a to především kvůli letnímu nárůstu poptávky ze strany rafinérií a spotřeby pro výrobu elektřiny a dopravu. Tato krátkodobá poptávka je dále posilována vysokými exporty Saúdské Arábie do Číny, které by v srpnu mohly dosáhnout 51 milionů barelů – nejvyšší objem za více než dva roky.

Zároveň však IEA zvýšila odhad růstu nabídky a mírně snížila výhled růstu poptávky, což by mohlo znamenat přebytek ropy na trhu ve střednědobém horizontu. Tento scénář potvrzuje i OPEC+, který podle analytiků může rychle navýšit těžbu, pokud to bude potřeba.

Krátkodobý výhled ale zůstává pozitivní, podpořen i prohlášením ruského vicepremiéra Alexandra Novaka, že Rusko vykompenzuje nadprodukci ropy v rámci kvót OPEC+ během srpna a září.

Z geopolitického hlediska trh sleduje možné další sankce proti Rusku, přičemž prezident Trump avizoval na pondělí zásadní vyjádření k této otázce. Evropská komise také zvažuje zavedení plovoucí cenové hranice na ruskou ropu, což může dále zvýšit napětí na trzích.

Navzdory čtvrtečnímu poklesu cen ropy o více než 2 % kvůli obavám z dopadu americké celní politiky, se trh rychle zotavil, což dokazuje, že obchodníci nadále očekávají krátkodobý růst cen pod vlivem sezónní poptávky a geopolitických rizik.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena OIL.WTI se po předchozím výrazném poklesu dostává do technicky pozitivního nastavení, když se aktuálně obchoduje na hodnotě 68,49 USD. Trh tak prorazil nad klouzavé průměry EMA 50 (67,49 USD) a SMA 100 (67,75 USD), což je býčí signál naznačující obnovení nákupního zájmu.

Z pohledu Fibonacciho retracementu se cena nyní nachází nad úrovní 23,6 % (67,37 USD), což potvrzuje snahu trhu o návrat k vyšším hodnotám. Nejbližší rezistence se nachází na 38,2 % retracementu (69,46 USD), přičemž další cíle pro případ pokračování růstu leží na 71,15 USD (50 %) a 72,84 USD (61,8 %).

CCI dosáhl hodnoty 155,7, tedy silně překoupeného pásma, což může naznačovat možné zpomalení nebo korekci v nejbližších hodinách. Williams %R se rovněž nachází v pásmu překoupenosti (aktuálně -4), což podporuje opatrnost v krátkodobém horizontu. Objemy obchodů rostou, což potvrzuje sílu současného pohybu vzhůru. V případě, že cena udrží nad zónou 67,30–67,70 USD, zůstává technický výhled pozitivní. Naopak pokles pod tuto oblast by mohl vrátit ropu zpět k supportu kolem 64 USD.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: