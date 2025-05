Ceny ropy rostou díky nadějím na průlom v obchodních jednáních mezi USA a Čínou

Ceny ropy dnes vzrostly o více než 1 % díky rostoucím očekáváním, že nadcházející jednání mezi Spojenými státy a Čínou přinese průlom v napjatých obchodních vztazích.

Podle analytika SEB Ole Hvalbyeho pomáhá cenám nejen obchodní optimismus, ale i skutečnost, že trh s ropou se v posledních dnech ustálil. Klíčové rozhovory mezi americkým ministrem financí Scottem Bessentem a hlavním ekonomickým vyjednavačem Číny se mají uskutečnit 10. května ve Švýcarsku, což trh vnímá jako pozitivní signál pro globální spotřebu.

Na druhé straně ale působí protiinflačně růst těžby ze strany OPEC+, což zvyšuje tlak na nabídku. Citi Research kvůli tomu snížila svůj tříměsíční výhled pro cenu Brentu na 55 USD za barel, přičemž celoroční výhled ponechala na 60 USD.

Dalším faktorem, který může zahýbat trhem, je vývoj jednání ohledně jaderné dohody s Íránem. V případě jejího uzavření by mohlo dojít ke zvýšení nabídky a poklesu cen až k 50 USD, zatímco její neúspěch by mohl vytlačit ceny nad hranici 70 USD za barel.

Americká centrální banka (Fed) ponechala úrokové sazby beze změn, ale upozornila na možná rizika v podobě růstové inflace a nezaměstnanosti, což vedlo k posílení dolaru a tím i ke zvýšení tlaku na komoditní trhy obecně.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy se aktuálně obchoduje na úrovni 59,10 USD, přičemž respektuje rostoucí trendovou linii, která slouží jako technická opora posledního odrazu od nižších hladin. Klouzavé průměry EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá) byly překonány směrem vzhůru, což posiluje pozitivní krátkodobý výhled. V oblasti kolem 60 USD se nachází výrazná rezistence, která je zvýrazněna fialovou zónou a v minulosti několikrát zadržela další růst. Williams %R a CCI signalizují překoupený stav, což může krátkodobě omezit tempo růstu a přivést na trh vybírání zisků. Pokud by cena prorazila nad zmíněnou rezistenční zónu, mohl by být otevřen prostor k rychlému pohybu směrem k 61–62 USD. Naopak ztráta rostoucí trendové linie by znamenala první vážné varování pro býky a mohla by přinést návrat k 57 USD. Celkově graf vykazuje technickou stabilizaci s potenciálem pro další růst, pokud dojde k prolomení klíčové bariéry.

Zdroj: xStation5

