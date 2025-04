Ceny zemního plynu v USA klesají kvůli slabé poptávce a přebytku nabídky

Futures na zemní plyn v USA pokračují v poklesu, protože trh čelí slabé poptávce během přechodného období a současně nadměrné nabídce kvůli vysoké produkci a poklesu toků LNG plynu. Obchodníci vyčkávají na možný obrat sentimentu s blížícím se vypršením květnového kontraktu.

Přechodné období snižuje poptávku

Spotřeba zemního plynu obvykle v jarním přechodném období klesá, kdy jsou teploty mírné a potřeba topení či klimatizace nízká. Tato sezónní slabost vytváří tlak na ceny, neboť poptávka nedokáže absorbovat zvýšenou nabídku.

Vysoká produkce a pokles LNG toků tlačí ceny dolů

Stále silná produkce zemního plynu v USA je klíčovým faktorem poklesu. Navíc aktuální pokles toků zkapalněného zemního plynu (LNG) snižuje důležitý odbytový kanál pro přebytečné zásoby. Tyto faktory přispívají k nadbytku nabídky a dalšímu snižování cen.

Technická slabost a blížící se expirace květnového kontraktu

Květnový kontrakt na zemní plyn klesl o 1,6 % na 2,882 USD za milion britských termálních jednotek (mmBtu) před pondělním vypršením. Podle Eliho Rubina z EBW Analytics „měly nedávné období přerolování kontraktů medvědí charakter“, což naznačuje, že obchodníci mohou dále likvidovat pozice kvůli negativnímu sentimentu.

Růst zásob a výhled pro červnový kontrakt

Očekávají se trojciferné týdenní injekce do zásobníků a podle predikcí by se zásoby mohly dostat do přebytku již příští týden. Rubin však upozorňuje, že červnový kontrakt – aktuálně o 1,2 % níže na 3,060 USD/mmBtu – je „technicky přeprodaný“. Prudký pokles o 1,16 USD (27 %) v průběhu měsíce může vytvořit prostor pro technickou korekci na začátku května.

NATGAS (H1 Graf)

Cena zemního plynu prorazila nad EMA 50 (fialová) i SMA 100 (modrá), což značí možný krátkodobý obrat trendu směrem vzhůru. RSI (bílá) je však aktuálně na úrovni 62,8 – stále pod hranicí překoupenosti na 70. To naznačuje rostoucí býčí momentum, ale zatím bez extrémního přeprodeje. Situaci je vhodné nadále sledovat, protože RSI se blíží rizikové oblasti. Zdroj: xStation5

