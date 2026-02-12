Česká národní banka zvažuje snížení sazeb, rozhodne jádrová inflace

-
Sazby zůstávají na 3,5 %, další snížení závisí na vývoji jádrové inflace.
-
Celková inflace klesla na 1,6 %, jádrová však zůstává kolem 3 %.
-
ČNB signalizuje, že sazby budou i nadále vyšší než před pandemií.
-
Rizikem pro budoucnost je návrat inflace kvůli rostoucímu veřejnému dluhu.
-
Sazby zůstávají na 3,5 %, další snížení závisí na vývoji jádrové inflace.
-
Celková inflace klesla na 1,6 %, jádrová však zůstává kolem 3 %.
-
ČNB signalizuje, že sazby budou i nadále vyšší než před pandemií.
-
Rizikem pro budoucnost je návrat inflace kvůli rostoucímu veřejnému dluhu.
Guvernér Česká národní banka uvedl, že prostor pro další snížení úrokových sazeb bude záviset především na vývoji jádrové inflace. Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,5 %, kde se nachází již od května. Bankovní rada zatím vyčkává, protože domácí cenové tlaky nadále představují významné riziko.
Podle guvernéra Aleše Michla by ke snížení sazeb mohlo dojít v případě, že se potvrdí slábnoucí dynamika jádrové inflace. Ta se aktuálně pohybuje kolem 3 %, zatímco celková inflace klesla na 1,6 %, což je pod inflačním cílem centrální banky a zároveň nejnižší hodnota za přibližně deset let. Právě rozdíl mezi celkovou a jádrovou inflací je nyní klíčovým faktorem měnového rozhodování.
Guvernér zároveň zdůraznil, že i v případě poklesu sazeb zůstanou úrokové náklady pravděpodobně dlouhodobě vyšší než v období před pandemií Covid-19. Centrální banky by podle něj měly držet sazby nad úrovní inflace, podporovat úspory a zachovávat přísnou měnovou politiku. Varoval také, že vysoká inflace se může do Evropy vrátit, zejména v důsledku rychlého růstu veřejného dluhu.
Pro investory i domácnosti to znamená, že prostředí vyšších sazeb nemusí být jen dočasné. Případné další uvolnění měnové politiky bude pravděpodobně jen pozvolné a podmíněné jasnými signály o stabilizaci cenových tlaků.
Graf USDCZK (H4)
Měnový pár USDCZK se aktuálně obchoduje v blízkosti úrovně 20,41 CZK za dolar a nadále se nachází pod hlavními klouzavými průměry. Cena se drží pod EMA 50 (20,44) i pod SMA 100 (20,48), což potvrzuje pokračující krátkodobý medvědí trend. Každý pokus o růst je zatím limitován právě těmito dynamickými rezistencemi. V předchozích dnech došlo k výraznějšímu poklesu směrem k oblasti 20,30, odkud se kurz odrazil a vytvořil mírnou korekci. Tento růst však zatím působí spíše jako technický pullback než jako začátek nového rostoucího trendu. Struktura nižších maxim zůstává zachována. RSI se pohybuje v neutrálním pásmu a postupně roste, což naznačuje určité zlepšení momenta, avšak bez vstupu do překoupené oblasti. Momentum rovněž mírně posiluje, ale stále nepřináší jasný signál obratu. Objem obchodů zůstává relativně utlumený, což naznačuje vyčkávací postoj trhu.
Z technického pohledu bude klíčové sledovat, zda se kurzu podaří prorazit nad oblast 20,50 CZK, kde se sbíhá SMA 100 a předchozí lokální maxima. Úspěšné překonání této zóny by mohlo otevřít prostor k růstu směrem k 20,60–20,70. Naopak odmítnutí na současných úrovních by mohlo vrátit pár zpět k podpoře kolem 20,30 a následně 20,20 CZK.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trh se zotavuje ze ztrát a čeká na snížení úrokových sazeb
Tři trhy, které stojí za pozornost v příštím týdnu (13.02.2026)
IBM jde proti proudu: Třikrát více zaměstnanců na vstupní úrovni
US OPEN: Trh hledá směr po inflačních datech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.