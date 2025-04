CHN.cash se zvedl o 6,7 %, protože trhy čekají na jednání mezi USA a Čínou a na stimuly z Pekingu 📈

Kontrakty na čínský index HSCEI (CHN.cash) dnes rostou o téměř 7 %, protože trh očekává, že úder v podobě 104% cel uvalených na Čínu posílí naděje na čínské stimuly. Investoři očekávají, že Čína se bude cítit nucena podpořit náladu na finančních trzích tím, že přijme mimořádně uvolněnou měnovou politiku a případně zavede širší balíček pomoci zaměřený na stimulaci domácí poptávky domácností - čemuž se již několik měsíců vyhýbá, aby zabránila riziku vyšší inflace.

Pokud jsou čínské podniky ochromeny obchodní válkou, zdá se rozumné očekávat, že Čína podnikne kroky ke stabilizaci situace prostřednictvím různých ekonomických intervencí, což by mohlo alespoň dočasně pozvednout náladu na trhu. Na dnešek jsou také naplánována jednání na vysoké úrovni mezi americkou a čínskou delegací ohledně cel. Zlepšení nálady na čínských trzích může částečně pramenit z nadějí na částečné zrušení amerických cel.

CHN.cash (D1)

Dnešní rally se zastavila na klíčové úrovni odporu - 200denním EMA (červená linie) a 38,2% Fibonacciho retracementu vzestupného pohybu, který začal na začátku roku 2024. Pokud jednání se Spojenými státy dnes nevyústí ve snížení cel, mohli bychom se dočkat impulsu směrem dolů na CHN.cash a částečného vymazání zisků. Na druhou stranu, pokud USA zmírní svou politiku a zachovají pouze částečná cla, mohl by z toho čínský trh těžit, protože by se zlepšily podmínky pro ekonomické stimuly. V takovém případě by mohly získat zejména domácí čínské společnosti.

Je však třeba vzít v úvahu, že zásah do čínské ekonomiky by mohl vyvolat finanční šok a dále prohloubit problémy v realitním a bankovním sektoru. Zdá se, že dnešní oživení je také částečně podpořeno aktivitou čínských státních fondů, které možná skupují čínská aktiva, aby omezily poklesy.

Klíčová rezistence se v současnosti nachází na úrovni 7 600 bodů, zatímco hlavní úrovně podpory se nacházejí kolem 6 700 a 6 550 bodů, kde došlo k předchozím cenovým reakcím.

Zdroj: xStation5

