🚨Čína se připravuje na svět, ve kterém dolar nemusí být samozřejmostí⚔️

- USA hrozí sankcemi bankám a firmám, které pomáhají Íránu obcházet sankce; v centru pozornosti je především Čína
- Čína před válkou odebírala přibližně 90 % íránského exportu ropy, její velké banky jsou však stále silně závislé na přístupu k dolarovému systému
- Dolar tvoří více než 50 % globálních plateb, jüan pouze 3,1 % - Čína si proto zatím nemůže dovolit dolar jednoduše obejít
- Peking si však buduje alternativu prostřednictvím platebního systému CIPS a rozšiřuje využívání jüanu v mezinárodním obchodě
- Paradoxně tak mohou americké sankce dlouhodobě urychlovat dedolarizaci, protože motivují Čínu ke snižování závislosti na americkém finančním systému
- USA hrozí sankcemi bankám a firmám, které pomáhají Íránu obcházet sankce; v centru pozornosti je především Čína
- Čína před válkou odebírala přibližně 90 % íránského exportu ropy, její velké banky jsou však stále silně závislé na přístupu k dolarovému systému
- Dolar tvoří více než 50 % globálních plateb, jüan pouze 3,1 % - Čína si proto zatím nemůže dovolit dolar jednoduše obejít
- Peking si však buduje alternativu prostřednictvím platebního systému CIPS a rozšiřuje využívání jüanu v mezinárodním obchodě
- Paradoxně tak mohou americké sankce dlouhodobě urychlovat dedolarizaci, protože motivují Čínu ke snižování závislosti na americkém finančním systému
Nové americké sankce proti Íránu dostávají pod tlak také Čínu. Washington totiž pohrozil, že od amerického finančního systému může odstřihnout banky a firmy, které budou Íránu pomáhat obcházet sankce. Pro Peking jde o citlivou otázku. Před začátkem války směřovalo do Číny přibližně 90 % íránského exportu ropy a íránská ropa tvořila zhruba 12 % čínského dovozu této komodity.
Čína americké sankce odmítá a avizovala, že bude chránit své ekonomické zájmy. V praxi má však omezený prostor pro otevřený konflikt. Její největší banky a exportní firmy stále potřebují přístup k dolarovému finančnímu systému. Americká měna v červenci tvořila více než polovinu globálních plateb a téměř 80 % financování mezinárodního obchodu. Čínský jüan měl podíl pouze 3,1 %, respektive 8,4 % při financování obchodu.
Právě tato závislost vysvětluje, proč Peking už roky buduje alternativu. Čínský platební systém CIPS dnes sdružuje 210 přímých účastníků a jeho význam roste zejména od začátku války na Ukrajině. Čína zároveň rozšiřuje měnové swapové dohody s dalšími centrálními bankami, které umožňují realizovat větší část vzájemného obchodu v jüanech.
Nejde však o bezprostřední konec dominance dolaru. Rozdíl mezi oběma měnami zůstává příliš velký a Čína má stále silnou motivaci zůstat součástí dolarového systému. CIPS a rostoucí využívání jüanu jsou spíše pojistkou pro případ, že by Washington finanční sankce využíval stále agresivněji.
Čínský jüan zůstává navzdory rostoucímu geopolitickému napětí relativně silný. Měnový pár USDCNH od začátku srpna klesl přibližně z úrovně 6,75 pod 6,72, což znamená posílení jüanu vůči americkému dolaru. Situace by se však mohla změnit v případě, že by Washington přistoupil k sankcím vůči velkým čínským bankám. Omezení jejich přístupu k dolarovému systému by mohlo zvýšit tlak na jüan a podpořit poptávku po americké měně.
GRAF: Vývoj USDCNH (H1)
Zdroj: xStation5
Americká strategie tak vytváří paradox. Sankce dnes fungují právě proto, že dolar dominuje světovým financím. Čím častěji však USA tuto výhodu využívají jako geopolitický nástroj, tím větší motivaci dávají Číně a dalším zemím snižovat svou závislost na dolaru.
Pro trhy proto bude důležité sledovat, zda Washington zůstane u sankcí proti menším firmám a bankám, nebo zasáhne také některou z velkých čínských finančních institucí. V druhém případě by už nešlo pouze o ekonomickou izolaci Íránu, ale o další eskalaci americko-čínského soupeření a potenciálně nový impulz pro dlouhodobou dedolarizaci světové ekonomiky.
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