Čínská firma vyzývá Samsung a SK hynix ⚠️

Čínský YMTC postoupil na třetí místo na světě v objemu dodávek pamětí NAND a předstihl japonskou Kioxii. Objevily se již komentáře, že korejská dominance na trhu pamětí je ohrožena a budoucnost NAND může patřit Číně. Jenže mezi třetím místem v žebříčku dodávek a skutečnou hrozbou pro Samsung či SK hynix je ještě značný rozdíl.
YMTC skutečně dosáhl velmi výrazného pokroku. Ve druhém čtvrtletí čínská společnost odpovídala za 14 % globálních dodávek NAND, zatímco Samsung měl 25 % a SK hynix spolu se Solidigm 22 %. YMTC předstihl Kioxii v objemu, ale z hlediska tržeb stále obsazoval teprve páté místo, za Micronem a Kioxií. Jde o velmi podstatný rozdíl, protože ukazuje, že čínská firma sice v současnosti prodává velké množství pamětí, avšak v nejhodnotnějších segmentech trhu si zatím silnou pozici nevybudovala.
Na trh pamětí nelze ani pohlížet tak, jako by všechny čipy byly rovnocenné. Největší výrobci již dlouho přesouvají část výrobních kapacit směrem k pokročilejším a výnosnějším řešením. Zvláštní význam mají v tomto ohledu paměti DRAM a HBM využívané v datových centrech a infrastruktuře umělé inteligence. Poptávka po těchto produktech je v současnosti obrovská a jejich váha pro výsledky největších výrobců roste.
NAND zůstává pochopitelně velmi důležitým trhem. Právě tyto paměti se používají mimo jiné ve smartphonech, počítačích, SSD discích a dalších zařízeních. V tomto segmentu má YMTC výrazně větší prostor pro další rozvoj, zejména pokud se mu podaří zvýšit zahraniční prodeje. Velmi důležitým zákazníkem může být Apple, protože firma testuje čínské paměti a hledá způsoby, jak diverzifikovat dodávky. Pokud YMTC skutečně získá přístup k větší části dodavatelského řetězce Apple, může to jeho rozvoj výrazně urychlit.
To nicméně nic nemění na faktu, že trh pamětí vyžaduje obrovské investice. Továrny stojí miliardy dolarů, vývoj dalších generací technologií si žádá neustálé výdaje a navyšování výroby nezaručuje udržení vysokých marží. YMTC tak může rychle zvyšovat podíl na trhu NAND, avšak přetavit tento růst v pozici srovnatelnou se Samsungem či SK hynix bude výrazně obtížnější.
Současná pozice YMTC proto ještě nepředstavuje ohrožení dominance Samsungu a SK hynix. Ukazuje však něco stejně podstatného: Čína je schopna proniknout do světové špičky trhu NAND, rychle navyšovat výrobu a postupně přebírat podíl firmám, které tento segment léta ovládaly.
Samo o sobě je to již velkou událostí. YMTC chce jít ještě dál a podle dostupných informací hodlá do konce roku 2027 usilovat o první místo na světě; plánovaná veřejná nabídka akcií má přinést přibližně 5 mld. dolarů na rozvoj výroby a výzkumu.
Stojí za to věnovat pozornost i širšímu obrazu. Čína se již nesnaží pouze kopírovat západní řešení. Buduje vlastní firmy, vlastní továrny a vlastní technologické zázemí. YMTC je jedním z nejlepších příkladů tohoto procesu. Čína může být v některých nejpokročilejších technologiích o několik let za světovými lídry, ale tento odstup již nevypadá jako bariéra, kterou by Peking nebyl schopen překonat.
A právě proto je postup YMTC na třetí místo důležitější, než by samotné číslo 14 % naznačovalo. Ještě neznamená konec dominance Samsungu či SK hynix. Ukazuje však, že čínský polovodičový průmysl dokáže systematicky zvyšovat svůj rozsah, dobývat další segmenty trhu a využívat obrovské prostředky, které Peking vynakládá na rozvoj domácích technologií.
Pro Samsung, SK hynix a Micron to ještě není důvod k panice. Je to však další signál, který nelze ignorovat. Pokud YMTC udrží současné tempo, dnešní boj o třetí místo může být teprve začátkem výrazně větší rivality o trh pamětí.
Zdroj: xStation5
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