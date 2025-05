Coinbase vstupuje do indexu S&P 500: Nová kapitola pro firmu a milník pro trh s kryptoměnami

Coinbase Global, největší americká kryptoměnová burza, bude zařazena do indexu S&P 500 před zahájením obchodování 19. května 2025. Ve složení indexu nahradí společnost Discover Financial Services. Tento krok představuje historický milník nejen pro samotnou společnost, ale i pro celý kryptoměnový sektor – Coinbase se stane první „krypto-native“ firmou, která se dostala do tohoto prestižního benchmarku.

Kritéria pro zařazení do S&P 500:

Tržní kapitalizace: Minimálně 20,5 miliardy USD

Sídlo a burzovní kotace: Společnost musí být registrována a primárně obchodována v USA na hlavní americké burze

Likvidita a objem obchodování: Minimální měsíční objem 250 000 akcií za každých z posledních šesti měsíců, přičemž roční obchodní objem v poměru k tržní kapitalizaci musí přesahovat 0,75

Volně obchodovaný podíl: Alespoň 50 % akcií musí být veřejně obchodovatelných

Finanční stabilita: Kladný čistý zisk za poslední čtvrtletí a souhrnný zisk za poslední čtyři čtvrtletí

Čas od IPO: Minimálně 12 měsíců veřejného obchodování

Coinbase splnila všechna tato kritéria – vykázala (byť minimální) čistý zisk za poslední kvartál, má významnou tržní kapitalizaci a vysokou likviditu akcií.





Coinbase vykázala v 1. čtvrtletí 2025 marginální čistý zisk. Přesto jde již o šesté čtvrtletí v řadě s kladným hospodářským výsledkem. Výsledky však výrazně zaostaly za očekáváním trhu, a to i přes solidní výši tržeb. Společnost vykazuje relativně nízký poměr ceny k zisku (P/E), nicméně forwardové P/E je vyšší než aktuální, což značí omezený růstový potenciál zisků. Současně se očekává silné druhé čtvrtletí, a to vzhledem k výraznému růstu cen kryptoměn v posledních týdnech. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Dopady zařazení Coinbase do indexu S&P 500:

Zvýšená poptávka po akciích: Zařazení do indexu S&P 500 spouští okamžité kapitálové toky z pasivních fondů, které kopírují složení indexu a musí nakoupit akcie společnosti. Odhady naznačují tlak na nákup v objemu několika miliard dolarů. Indexové fondy tak budou nuceny pořídit velký objem akcií Coinbase, odpovídající několika dnům průměrného obchodního objemu. Vyšší viditelnost a důvěryhodnost: S&P 500 je synonymem pro status „blue-chip“ a zahrnuje nejvýznamnější společnosti americké ekonomiky. Zařazení do indexu výrazně posiluje důvěryhodnost společnosti mezi institucionálními i drobnými investory. Coinbase se automaticky stává součástí důchodových portfolií, podílových fondů i dalších institucionálních strategií, které index sledují. Potenciál pro další růst a stabilizaci ceny: Analytici zvyšují cílové ceny akcií Coinbase s odvoláním na dlouhodobé přínosy institucionálních investic a stabilnějšího cenového vývoje díky tokům z pasivních fondů. Zařazení do indexu může společnosti poskytnout určitou ochranu před volatilitou kryptoměnového trhu, neboť poptávka po akciích nebude záviset výhradně na sentimentu v kryptoměnách, ale také na indexových alokacích. Tento faktor ale zároveň představuje nové riziko – akcie mohou reagovat i na poklesy indexu S&P 500 způsobené jinými komponentami, například v reakci na slabá makrodata. Symbolický průlom pro kryptoměnový sektor: Tato událost je vnímána jako „mezník“ pro celý sektor, který signalizuje jeho dospívání a rostoucí přijetí v rámci tradičního finančního světa. Může otevřít dveře dalším kryptospolečnostem k zařazení do indexu S&P 500 v budoucnu.

Reakce trhu a analytiků:

Po oznámení zprávy akcie Coinbase vyskočily o desítky procent, čímž výrazně vzrostla tržní kapitalizace společnosti. Analytici zůstávají převážně pozitivní – zdůrazňují potenciál dalšího růstu ceny a dlouhodobé výhody spojené se zařazením do indexu. Někteří vydávají doporučení „koupit“, zatímco jiní zaujímají opatrnější postoj s ohledem na specifická rizika kryptoměnového odvětví.





Průměrný 12měsíční cenový cíl pro akcie Coinbase činí 258 USD za akcii, zatímco aktuální tržní cena se pohybuje kolem 242 USD. Nejnovější informace však naznačují ještě vyšší potenciál společnosti. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zařazení Coinbase do indexu S&P 500 je důkazem úspěchu společnosti a zároveň symbolickým krokem vpřed pro celý kryptoměnový trh. Coinbase splnila přísná kritéria pro zařazení do indexu a její přítomnost v S&P 500 by měla zvýšit poptávku po akciích, posílit důvěryhodnost firmy a případně stabilizovat vývoj její ceny. Analytici očekávají rostoucí zájem ze strany institucionálních investorů a považují tento krok za významný signál pro budoucnost trhu s digitálními aktivy.





Akcie společnosti vykazují korelaci s cenou Bitcoinu a v poslední době posilují. Dnešní růst z velké části uzavřel rozdíl, který vznikl v důsledku relativní slabosti akcií koncem února a v březnu. Zdroj: xStation5

