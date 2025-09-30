CoreWeave uzavírá dohodu s Meta za 14,2 miliardy USD – akcie rostou, AI infrastruktura zažívá boom

Společnost CoreWeave Inc. (CRWV) oznámila uzavření smlouvy s Meta v hodnotě 14,2 miliardy USD, která zajišťuje dodávky výpočetní infrastruktury až do konce roku 2031, s možností prodloužení do roku 2032. Zpráva vyvolala prudký růst akcií CoreWeave a potvrzuje sílící závody v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci.
Meta v rámci smlouvy získá přístup ke cloudové kapacitě CoreWeave včetně nejnovější generace výpočetních systémů Nvidia GB300, určených pro rozsáhlé AI modely.
Meta se tak připojuje ke klientům jako Microsoft, OpenAI nebo samotná Nvidia.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Proč je dohoda s Meta klíčová
Tato smlouva je víc než jen jeden kontrakt – jde o potvrzení významu infrastruktury v AI éře:
-
Diversifikace klientů: CoreWeave dříve silně závisel na Microsoftu a OpenAI. Meta pomáhá tuto závislost rozložit.
-
Předvídatelný příjem: Víceleté smlouvy s velkými partnery poskytují stabilitu v jinak volatilním segmentu.
-
Potvrzení poptávky po výpočetním výkonu: Meta tím signalizuje, že poptávka po AI výpočetní kapacitě nebude slábnout.
Reakce trhu byla okamžitá – akcie CoreWeave během dne vystřelily až o 15 %. Analytici, jako například Amit Daryanani z Evercore, zahájili pokrytí s doporučením „Outperform“ a cílovou cenou o 40 % výše. Zdroj: xStation5
Rizika a strukturální výzvy
I přes euforii existují výzvy:
-
Vysoké ocenění a zadlužení: CoreWeave má vysoký dluh a jakékoli zpomalení výdajů na AI může ohrozit cash flow.
-
Závislost na klíčových klientech: Meta pomáhá, ale Microsoft a OpenAI stále tvoří klíčovou bázi.
-
Riziko zastarávání technologií: Rychlá evoluce GPU a síťových systémů znamená potřebu neustálých investic.
-
Regulační tlak: Vzájemné provázání firem v AI ekosystému může přitáhnout pozornost antimonopolních úřadů.
-
Provozní riziko: Plnění SLA, škálování datacenter, chlazení, spotřeba energie – to vše musí CoreWeave zvládnout bez výpadků.
Širší dopady a výhled
Meta není jediný velký klient. CoreWeave nedávno rozšířil spolupráci s OpenAI o dalších 6,5 miliardy USD a uzavřel smlouvu s Nvidií na odběr cloudové kapacity za 6,3 miliardy USD.
Tyto kroky potvrzují trend vzniku "neocloudů" – specializovaných poskytovatelů infrastruktury čistě pro AI.
Budoucí vítězové budou ti, kteří dokážou rychle škálovat, řídit kapitál a držet krok s technologiemi. CoreWeave má náskok, ale bez bezchybné realizace ho rychle ztratí.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.