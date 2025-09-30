Kakao klesá o 3,5 % na nejnižší úroveň od října 2024, obavy o dodávky polevují 📉

Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes klesají téměř o 3,5 %, když se trh zaměřuje na sezónu 2025/2026, od níž se očekává výrazné zlepšení dodávek. Začátek sklizňové sezóny na Pobřeží slonoviny (největší světový producent kakaa) naplánovaný na 1. října přináší vyhlídku čerstvé nabídky na trh. V důsledku toho ceny kakaa klesly o více než 50 % z historických maxim.
Nyní trhy vyčkávají na data o zpracování kakaa v klíčových regionech, která budou zveřejněna příští týden. Pokud budou výsledky slabší, což je pravděpodobný scénář, můžeme očekávat potvrzení technického patternu hlava a ramena a zvýšený prodejní tlak na futures na kakao, protože spekulanti a účastníci trhu přesouvají pozornost z omezené nabídky na prostředí slabé poptávky a významného zlepšení produkce kakaa v příštím roce.
Zdroj: xStation5
Výhled trhu s kakaem (CoT – 23. září 2025)
Commercials (producenti/obchodníci/zpracovatelé/uživatelé)
-
Silná pozice na short straně: cca 50,4 tis. short kontraktů vs. 27,1 tis. long.
-
Jde o klasický hedging – producenti a zpracovatelé se chrání proti riziku dalšího růstu cen prodejem futures.
-
Růst short pozic u commercials naznačuje, že nabídková strana trhu očekává vysoké ceny a aktivně se zajišťuje.
Managed Money (spekulativní fondy)
-
Jasně na long straně: 16,9 tis. long vs. 10,1 tis. short.
-
To naznačuje, že spekulativní kapitál stále sází na vyšší ceny kakaa navzdory výrazným shortům commercials.
-
Během posledního týdne spekulativní fondy přidaly cca +1,5 tis. nových short kontraktů, což signalizuje rostoucí opatrnost.
Shrnutí positioning
-
Viditelný klasický střet rolí: producenti zůstávají defenzivní (short), zatímco fondy udržují převahu na long straně.
-
Takové nastavení často znamená, že trh zůstává pod tlakem nabídky, ale spekulativní kapitál stále podporuje růstový potenciál.
-
S tím, jak commercials navyšují shorty a fondy opatrně přidávají short pozice, může trh vstoupit do fáze konsolidace s určitým rizikem vybírání zisků po nedávných růstech.
Commercials se výrazně zajišťují proti vysokým cenám, zatímco managed money nadále sázejí na další růst – byť s větší opatrností než dříve. To ukazuje na potenciálně vyšší tlak na pozice spekulantů, pokud data o zpracování ukážou zpomalení poptávky po čokoládě a dalších kakaových výrobcích.
Zdroj:CFTC
