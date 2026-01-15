Cukrovarnický sektor v USA tlačí na přísnější standardy pro dovoz rafinovaného cukru

-
Asociace uživatelů sladidel vyzývá USDA ke zpřísnění minimální čistoty cukru při dovozu.
-
Současný standard 99,5 polarizačních stupňů je podle nich nedostatečný pro potravinářské využití.
-
Dovozce označují méně kvalitní cukr za rafinovaný, přestože vyžaduje další zpracování.
-
USA v roce 2025 výjimečně povolily dovoz 210 000 tun cukru za nízké clo, téměř polovina pocházela z Brazílie.
-
Americká Sweetener Users Association (Asociace uživatelů sladidel) vyzvala Ministerstvo zemědělství USA (USDA), aby zpřísnilo standardy pro dovoz rafinovaného cukru, protože stávající pravidla údajně umožňují vstup nízce kvalitních produktů, které nesplňují požadavky většiny potravinářských firem.
Kvalita cukru se měří pomocí tzv. polarizace, což je technický ukazatel čistoty. Zatímco většina amerických výrobců potravin požaduje cukr s polarizací 99,8 až 99,9 stupňů, stávající importní pravidla USDA povolují minimální polarizaci jen 99,5 stupně. Jakmile polarizace klesne pod tuto hranici, cukr je považován za surový (nerafinovaný).
Organizace tvrdí, že kvůli tomuto rozdílu se do USA často dováží cukr označený jako rafinovaný, který však vyžaduje další zpracování před samotným použitím. To podle ní vytlačuje skutečně kvalitní rafinovaný cukr, který by mohl být ihned použit v potravinářském průmyslu.
USA v rámci Světové obchodní organizace (WTO) každoročně povolují dovoz minimálně 22 000 tun rafinovaného cukru za nízké celní sazby, přičemž většina tohoto kvóta je přidělena Kanadě. V roce 2025 však USDA výjimečně umožnilo dovoz dalších 210 000 tun rafinovaného cukru, z čehož téměř polovinu dodala Brazílie, největší světový producent cukru.
Tento tlak přichází ve chvíli, kdy se sektor snaží zvýšit kvalitu vstupních surovin a ochránit domácí výrobce a zpracovatele, kteří musejí kompenzovat nižší kvalitu dovozů dalším zpracováním a náklady.
SUGAR (H4)
Cena cukru vykazuje negativní vývoj po průrazu pod úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu (14,69 USD), což naznačuje pokračující sestupný trend. Aktuálně se obchoduje kolem 14,41 USD a blíží se k hlavní podpoře na úrovni 14,03 USD. Cena zároveň klesla pod oba klouzavé průměry – EMA 50 (14,83 USD) i SMA 100 (14,88 USD) – což potvrzuje slábnoucí býčí momentum a přechod zpět do medvědího pásma. CCI se propadl na extrémně nízkou hodnotu -251,3, což značí silnou přeprodanost a možnost krátkodobé konsolidace či technického odrazu. Podobně Momentum oslabuje, což potvrzuje klesající tlak. Objemy v poslední fázi poklesu mírně rostou, což naznačuje, že výprodej má podporu části trhu.
Zdroj: xStation5
