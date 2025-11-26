Deere varuje před slabším ziskem kvůli clům a nižší poptávce po velké zemědělské technice

-
Deere & Co. očekává roční zisk výrazně pod odhady: 4,00–4,75 mld. USD oproti očekávaným 5,33 mld.
-
Hlavní příčinou jsou cla a klesající marže u velkých traktorů.
-
Firma těží z růstu v segmentech lesní a menší zemědělské techniky.
-
Zisk na akcii meziročně klesl, ale tržby vzrostly o 11 %.
-
Deere & Co. očekává roční zisk výrazně pod odhady: 4,00–4,75 mld. USD oproti očekávaným 5,33 mld.
-
Hlavní příčinou jsou cla a klesající marže u velkých traktorů.
-
Firma těží z růstu v segmentech lesní a menší zemědělské techniky.
-
Zisk na akcii meziročně klesl, ale tržby vzrostly o 11 %.
Společnost Deere & Co., známá především svými zeleno-žlutými traktory, vydala výhled hospodářských výsledků, který zaostal za očekáváním analytiků. Firma očekává, že její čistý zisk za aktuální fiskální rok dosáhne 4,00 až 4,75 miliardy dolarů, což je výrazně pod odhady trhu (5,33 miliardy USD podle LSEG). Akcie reagovaly poklesem o více než 4 % v premarketu.
Generální ředitel John May upozornil, že cla a tlak na marže u velké farmářské techniky budou firmu i nadále zatěžovat. Deere se však hodlá spolehnout na úspory nákladů a stabilní poptávku po lesní a menší zemědělské technice, které představují méně volatilní segmenty.
Společnost se navíc potýká s oslabující poptávkou na domácím trhu. Téměř 50 % tržeb pochází z USA, kde nižší ceny komodit a rostoucí popularita pronájmů místo nákupů snižují zájem farmářů o nové stroje. K tomu se přidává i tlak ze strany amerických cel, které ovlivňují průmyslové výrobce závislé na dovozu surovin.
Za poslední čtvrtletí Deere vykázala čistý zisk 1,06 miliardy USD (3,93 USD na akcii), což představuje meziroční pokles z 1,24 miliardy USD (4,55 USD na akcii). Naopak čtvrtletní tržby meziročně vzrostly o 11 % na 12,4 miliardy USD, což ukazuje na solidní objem zakázek navzdory poklesu ziskovosti.
Celkově firma prochází obdobím přizpůsobování novým tržním podmínkám, ve kterých bude nutné optimalizovat náklady a zaměřit se na stabilnější segmenty trhu.
Graf DE.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US Open: Po dni volna zahajuje Wall Street seanci v zelených číslech
Ryanair končí s věrnostním členstvím
Airbus posouvá prototyp A350F směrem k testovacím letům v roce 2026 a vstupu do služby v roce 2027
Uber a Starship Technologies spouštějí robotické doručování v Evropě
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.