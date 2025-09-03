Deutsche Bank zůstává věrná své strategii, ale potřebuje zlepšit alokaci kapitálu a ziskovost

Generální ředitel Deutsche Bank, Christian Sewing, na středeční konferenci ve Frankfurtu potvrdil, že banka nadále setrvá u své klíčové strategie „Global Hausbank“, avšak zároveň zdůraznil nutnost zlepšení v oblasti alokace kapitálu a celkové ziskovosti.
„Základní strategie být globální domovskou bankou a evropským partnerem se nemění. Ale musíme dělat mnohem lepší práci při alokaci kapitálu,“ uvedl Sewing. Banka se podle něj aktuálně nesoustředí na fúze a akvizice, ale na dosažení svých vlastních finančních cílů, které mají být splněny do konce letošního roku.
Deutsche Bank pod Sewingovým vedením směřuje ke splnění sady finančních met, přičemž nové cíle na nadcházející roky budou představeny investorům 17. listopadu. CEO zároveň uvedl, že současný cíl návratnosti kapitálu (RoTE) na úrovni 10 % je pouze mezistupněm, což naznačuje ambici banky tento ukazatel v budoucnu dále zvyšovat.
Tato vyjádření přichází v době, kdy evropské banky čelí tlaku na efektivitu, kapitálové rezervy i ziskové marže. Deutsche Bank, jako jeden z největších bankovních domů v eurozóně, se tak i nadále snaží posílit svou pozici stabilního a důvěryhodného partnera pro korporátní i institucionální klientelu.
Graf DBK.DE (D1)
Akcie Deutsche Bank po dlouhém růstovém období aktuálně procházejí mírnou korekcí a obchodují se na úrovni 29,66 EUR. Cena zůstává stále nad klouzavými průměry EMA 50 (28,66 EUR) a SMA 100 (26,05 EUR), což potvrzuje, že dlouhodobý trend zůstává býčí. Korekce zatím působí jako technické vydechnutí po silném růstu, a pokud se cena udrží nad EMA 50, mohlo by jít o zdravou konsolidaci před dalším růstem.
Z technického hlediska bude klíčové sledovat, zda se cena udrží nad EMA 50. Její udržení by potvrdilo býčí strukturu a mohlo vést k opětovnému testování úrovně 30,80 EUR. Naopak prolomení pod tuto úroveň by mohlo vyvolat hlubší korekci směrem k 26–27 EUR.
Zdroj: xStation5
