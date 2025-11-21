Eli Lilly se stává prvním farmaceutickým gigantem s tržní hodnotou přes 1 bilion USD

-
Eli Lilly jako první farmaceutická společnost dosáhla tržní kapitalizace přes 1 bilion USD.
-
Hlavním motorem růstu jsou léky na obezitu a cukrovku, které tvoří většinu jejích tržeb.
-
Růstový potenciál trhu s hubnoucími léky je obrovský, což podporuje další expanzi firmy.
-
Udržení této pozice závisí na úspěšných inovacích, regulaci a efektivním řízení marží.
Společnost Eli Lilly překonala hranici tržní kapitalizace 1 bilionu dolarů, čímž se stala první farmaceutickou firmou v historii, která dosáhla tohoto milníku. Za jejím růstem stojí především obrovská poptávka po lécích na obezitu a cukrovku – zejména těch založených na GLP-1/GIP technologii, jako jsou Zepbound a Mounjaro.
Hlavní faktory růstu
Portfolio léků na obezitu a cukrovku společnosti Lilly vygenerovalo během posledních čtvrtletí více než 10 miliard dolarů, tedy více než polovinu jejích celkových tržeb.
Odhady hovoří o tom, že globální trh s léky na hubnutí by mohl do roku 2030 přesáhnout hodnotu 150 miliard dolarů, což firmě otevírá výrazný růstový prostor.
Navíc Lilly uzavřela dohodu s americkou vládou o rozšíření výroby a zlepšení dostupnosti, což ještě více posílilo důvěru investorů.
Význam a rizika
Vstup Lilly do klubu bilionových společností znamená zásadní změnu v pohledu trhu na farmaceutický sektor – ten je nyní vnímán nejen jako defenzivní odvětví, ale také jako zdroj vysokého růstu. Firma se tak může stát jakýmsi hybridem mezi tradiční biofarmou a technologickým růstovým titulem.
Současně ale čelí výzvám: nutnosti úspěšných uvedení nových přípravků na trh, tlaku na marže, regulatornímu dohledu a rostoucí konkurenci v oblasti hubnoucích léčiv.
