Dick’s Sporting Goods snižuje výhled. Akcie v premarketu padají o 13 % 📉

Společnost Dick’s Sporting Goods snížila svůj celoroční výhled tržeb i zisku poté, co slabší spotřebitelská poptávka zasáhla prodej sportovního vybavení a sportovního oblečení. Akcie společnosti na zprávu reagovaly výrazným poklesem a v předobchodní fázi ztrácely přibližně 13 %.
Firma nyní očekává celoroční tržby mezi 21,9 a 22,2 miliardy USD, zatímco předchozí výhled počítal s rozmezím 22,1 až 22,4 miliardy USD. Výrazněji se zhoršil také výhled zisku na akcii, který společnost nově odhaduje na 10,94 až 11,94 USD, oproti dřívějším 13,27 až 14,27 USD.
Slabší uvedení nových produktů i opatrnější zákazníci
Výkonný předseda společnosti Ed Stack uvedl, že ve druhém čtvrtletí bylo méně významných produktových uvedení a jejich prodeje navíc zaostaly jak za očekáváním firmy, tak za širším vývojem odvětví.
Management proto zaujímá pro zbytek roku opatrnější postoj. Slabší dynamika nových produktů totiž přichází v prostředí, kdy spotřebitelé stále více zvažují, za co své peníze utratí.
Sportovní vybavení, dražší oblečení a outdoorové produkty patří mezi výdaje, které mohou domácnosti v nejistém ekonomickém prostředí snadněji odložit.
Inflace a slabší trh práce tlačí na spotřebu
Na poptávku dopadá kombinace přetrvávajících inflačních tlaků, ekonomické nejistoty a postupně slábnoucího trhu práce. To omezuje ochotu domácností utrácet za zbytné zboží.
Pro Dick’s Sporting Goods je to problém zejména u dražšího sportovního vybavení a prémiového oblečení, kde se vyšší ceny snadněji promítají do odkladu nákupu.
Výrazné snížení odhadu zisku naznačuje, že tlak se netýká jen samotných tržeb, ale může se promítnout také do marží a provozní ziskovosti.
Trh reaguje tvrdě
Pokles akcií o 13 % ukazuje, že investory neznepokojila pouze slabší poptávka, ale hlavně rozsah snížení výhledu zisku.
Zatímco snížení očekávaných tržeb je relativně mírné, výhled zisku na akcii klesl výrazněji. To může naznačovat, že společnost bude čelit vyšším nákladům, většímu tlaku na ceny nebo slabší provozní páce.
Pro další vývoj bude důležité sledovat, zda se spotřebitelská poptávka ve druhé polovině roku stabilizuje a zda nové produktové uvedení dokáže opět přivést zákazníky do obchodů.
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