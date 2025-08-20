Divize CVS musí zaplatit pokutu 290 milionů dolarů v kauze podvodného účtování vůči Medicare

Federální soudce Mitchell Goldberg z Filadelfie nařídil farmaceutické divizi společnosti CVS Health – CVS Caremark – uhradit celkem 289,9 milionu dolarů za neoprávněné účtování vůči programu Medicare. Z původního verdiktu ve výši 95 milionů soudce trojnásobil náhradu škody podle zákona o falešných nárocích (False Claims Act) a připočetl dalších 4,87 milionu dolarů jako civilní pokutu. Soudce odmítl žádost CVS o snížení částky a označil jednání za úmyslné a motivované finančním ziskem, nikoliv za nedbalost nebo chybu.
Případ sahá až do roku 2014
Kauza byla zahájena v roce 2014 na základě oznámení whistleblowerky Sarah Behnkeové, aktuárky zapojené do programu Medicare Part D. Ta obvinila CVS Caremark, že uměle navyšoval částky účtované federálním úřadům a zároveň podhodnocoval platby lékárnám jako Rite Aid či Walgreens. Rozsudek navazuje na jiný případ – v červenci byl jiný subjekt společnosti CVS, Omnicare, odsouzen k zaplacení téměř 949 milionů dolarů za více než 3 miliony falešných účtů předložených vládním zdravotnickým programům.
Důsledky pro CVS i pro dohled nad zdravotnictvím
Oba případy ukazují na významné slabiny v kontrolních mechanismech farmaceutických benefitních správců při zacházení s veřejnými prostředky. Podle zákona o falešných nárocích může whistleblower získat 15–30 % z vymožené částky – což by pro Behnkeovou znamenalo podíl ve výši desítek milionů dolarů. CVS již oznámila, že se proti oběma rozsudkům odvolá a hájí se tím, že se jednalo o technické problémy a nikoli systémový podvod.
