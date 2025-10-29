Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku pro rozšíření výroby v USA

-
Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD do rozšíření závodu v portorické Carolině.
-
Výroba léku Orforglipron a dalších terapií má začít ke konci roku 2028.
-
Jde o součást širší snahy o posílení výroby v USA kvůli rostoucí poptávce.
-
Projekt vytvoří asi 100 kvalifikovaných pracovních míst a až 1 000 stavebních pozic.
-
Společnost Eli Lilly oznámila investici ve výši zhruba 1,2 miliardy USD, kterou věnuje rozšíření výrobního závodu v místě Carolina na Portoriku. Tento krok je součástí širší strategie posílení výrobních kapacit ve Spojených státech.
Detaily rozšíření
Investice se vztahuje na stávající zařízení, které bylo v provozu přibližně 60 let. Rozšíření umožní výrobu nové pilulky proti obezitě Orforglipron, jejíž žádost o schválení se plánuje na konec roku 2025, a rovněž léků pro onemocnění srdce, diabetu, rakoviny a imunitních poruch.
Výstavba má začít v roce 2026 a výroba orálních léků se očekává ke konci roku 2028. Projekt vytvoří přibližně 100 vysoce technologických pracovních míst a až 1000 stavebních pozic.
Tato investice je součástí širšího plánu Eli Lilly, v němž podnik plánuje mnohomiliardové rozšíření výrobních kapacit v USA za účelem snížení rizik dodavatelského řetězce a uspokojení rostoucí poptávky.
Strategické a odvětvové dopady
Toto rozhodnutí odráží několik klíčových trendů:
-
Silný nárůst poptávky po lécích Eli Lilly pro léčbu obezity a metabolických chorob tlačí na výrobní kapacity.
-
Regulační a obchodní prostředí v USA tlačí farmaceutické firmy k lokalizaci výroby, zejména v kontextu možných tarifů na dovoz léčiv.
-
Rozšíření výroby v Portoriku — území USA s vyspělou farmaceutickou infrastrukturou — umožňuje Eli Lilly využít výhodnou základnu pro americkou výrobu.
-
Pro investory je to signál, že firma významně investuje do budoucího růstu, nikoli jen spoléhá na stávající kapacity. Nicméně dlouhá časová osa (produkce v roce 2028) znamená, že rizika realizace zůstávají.
