Ethereum ETF zaznamenávají příliv kapitálu, překonávají Bitcoin

Ethereum se v posledních dnech dostává do centra pozornosti na trhu s digitálními aktivy, když burzovně obchodované fondy (ETF) navázané na tuto kryptoměnu zaznamenaly dramatický příliv prostředků. Institucionální kapitál proudí do Ethereum ETF nebývalým tempem, které výrazně převyšuje zájem o konkurenční Bitcoin.
Ethereum vede zájem institucionálních investorů
V rámci minulého týdne přilákaly Ethereum ETF téměř 3 miliardy USD čistých přílivů – více než pětinásobek objemu, který za stejnou dobu zaznamenaly Bitcoin ETF. Podle údajů společností SoSoValue a DLNews činily přílivy do ETH ETF za pouhé tři obchodní dny přibližně 2,2 miliardy USD, zatímco u Bitcoinu šlo o 331 milionů USD. Americké spotové ETF na Ethereum zaznamenaly první den, kdy příliv přesáhl 1 miliardu USD, což naznačuje zásadní posun v chování institucionálních investorů. Produkt ETHA společnosti BlackRock vedl s přibližně 640 miliony USD, následovaný FETH od Fidelity s přílivem okolo 276,9 milionu USD. Celkové čisté přílivy do Ethereum ETF již dosáhly 10,83 miliardy USD, přičemž celková spravovaná aktiva překonala hranici 25,7 miliardy USD.
Hlavní faktory posunu kapitálu
Za tímto posunem v institucionálním zájmu stojí více faktorů. Jedním z hlavních je nedávné vyjasnění pravidel ohledně stakingu ze strany americké Komise pro cenné papíry (SEC), které mohlo povzbudit firemní pokladny k akumulaci ETH. Jen za posledních šest týdnů se objem ETH držených v pokladnách zvýšil z 600 milionů na více než 11 miliard USD. K růstu přispívá i rostoucí dominance společnosti BlackRock na ETF trhu – její fond ETHA tvořil více než polovinu všech přílivů do Ethereum ETF za poslední týden. Analytici upozorňují na výraznou nerovnováhu mezi poptávkou z ETF a dostupnou nabídkou ETH. Od sloučení („The Merge“) zůstává čistá emise ETH téměř nulová, zatímco poptávka z ETF za poslední měsíc přesáhla 500 000 ETH. Tento nesoulad vyvíjí tlak na růst ceny a přitahuje další spekulativní kapitál.
Cenový vývoj a predikce
Ethereum za poslední týden posílilo přibližně o 19 % a přiblížilo se k historickému maximu z roku 2021. Podle banky Standard Chartered by se cena do konce roku mohla vyšplhat až na 7 500 USD. Ještě optimističtější je Tom Lee ze společnosti Fundstrat, který očekává růst až na 10 000 USD v roce 2025 – a v příznivém scénáři dokonce 12 000 až 15 000 USD. Někteří analytici však varují před možným ochlazením. Zaznamenán byl nárůst převodů ETH na centralizované burzy, což často signalizuje přípravu na realizaci zisků. Technické indikátory jako MVRV (Market Value to Realized Value) se rovněž blíží hodnotám, které v minulosti předznamenaly lokální vrcholy.
Výhled
Nedávný příliv kapitálu do Ethereum ETF představuje silný signál důvěry ze strany institucionálních investorů a může být bodem obratu v rámci širšího kryptoměnového trhu. Ačkoli krátkodobá volatilita zůstává rizikem, zejména po tak rychlém růstu, střednědobý až dlouhodobý výhled pro Ethereum zůstává příznivý. Investoři nyní pečlivě sledují další vývoj v ETF datech, regulačních otázkách a strategiích korporací vůči kryptoměnám.
