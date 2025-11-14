EU mění pravidla pro kryptofirmy. ESMA má převzít kontrolu

- Evropská komise navrhuje svěřit dohled nad kryptospolečnostmi ESMA, čímž by se zrušil současný systém národních licencí.
- Cílem je sjednotit regulaci kryptotrhu v EU, zvýšit efektivitu a omezit regulatorní arbitráž.
- Některé členské státy návrh kritizují, protože se obávají ztráty pravomocí a zpomalení implementace MiCA.
- Evropská komise navrhuje svěřit dohled nad kryptospolečnostmi ESMA, čímž by se zrušil současný systém národních licencí.
- Cílem je sjednotit regulaci kryptotrhu v EU, zvýšit efektivitu a omezit regulatorní arbitráž.
- Některé členské státy návrh kritizují, protože se obávají ztráty pravomocí a zpomalení implementace MiCA.
Evropská unie připravuje zásadní změnu v regulaci kryptoměnového sektoru. Evropská komise navrhuje, aby veškerý dohled nad krypto společnostmi v rámci unie převzala Evropská agentura pro cenné papíry a trhy (ESMA). Tento krok by znamenal výrazný odklon od dosavadního systému, který staví na národních regulátorech, a mohl by zásadně změnit způsob, jakým kryptofirmy v EU fungují.
ESMA jako jednotný dohledový orgán
Podle návrhu, který má být oficiálně představen příští měsíc, by ESMA získala přímou pravomoc schvalovat, kontrolovat a regulovat všechny poskytovatele služeb s kryptoaktivy v EU. Tím by se změnil současný režim podle nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets) z roku 2023, které vyžaduje, aby společnosti získaly licenci alespoň v jednom členském státě. Na základě této licence pak mohou poskytovat služby v celé EU díky takzvanému „passportingu“.
Cílem Komise je posílit jednotnost a efektivitu dohledu. Návrh počítá s tím, že ESMA může část pravomocí delegovat zpět na národní úřady, zejména v případech menších nebo lokálních subjektů. Tento model má zamezit duplicitám, ale zároveň zajistit, aby klíčoví hráči podléhali jednotným evropským standardům.
Kontroverze a odpor členských států
Zatímco návrh zatím čeká na schválení Evropským parlamentem a Radou EU, je zřejmé, že Brusel směřuje k silnější centralizaci dohledu nad finančními trhy. Přesun pravomocí na ESMA by vytvořil precedent, který by se mohl později rozšířit i na další sektory – od burz a depozitářů až po digitální aktiva.
Pro kryptoprůmysl by to znamenalo zásadní změnu prostředí. Ztráta národní flexibility by mohla zpomalit vznik nových projektů, zároveň by však jednotný dohled přinesl vyšší transparentnost a důvěru investorů. Z pohledu Bruselu jde především o to, zajistit stabilní, bezpečný a jednotný rámec pro trh, který se vyvíjí rychleji, než stačí reagovat jednotlivé členské státy.
Ať už bude finální podoba návrhu jakákoli, směřování EU je jasné – centralizace dohledu a posílení evropských institucí se stává klíčovým trendem i v oblasti digitálních financí.
Graf: BITCOIN (H4)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Riziková aktiva dál oslabují kvůli obavám z odkladu snížení sazeb v USA (17.11.2025)
Sója na 15měsíčním maximu díky zprávě USDA a optimismu ohledně obchodu mezi USA a Čínou 📈
Quantum Computing po výsledcích: Kvantový průlom?
Bitcoin zasadil ránu věrným investorům z Wall Street po propadu o 600 miliard dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.