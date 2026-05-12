📉 EURUSD klesá o 0,3 %

- Konsenzus očekává, že celková míra inflace dosáhne nejvyšší úrovně od roku 2023.
- Pozornost se však soustředí především na jádrový ukazatel.
- Trh přisuzuje přibližně 30% pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v USA do konce roku.
- Dolar posiluje, protože investoři ustupují od rizika.
- Konsenzus očekává, že celková míra inflace dosáhne nejvyšší úrovně od roku 2023.
- Pozornost se však soustředí především na jádrový ukazatel.
- Trh přisuzuje přibližně 30% pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v USA do konce roku.
- Dolar posiluje, protože investoři ustupují od rizika.
Dubnová inflace CPI v USA bude zveřejněna později dnes ve 14:30. Konsenzus počítá s výrazným růstem celkové inflace na zhruba 3,7 %, tedy na nejvyšší úroveň od září 2023, a s mírným zvýšením jádrové inflace na 2,7 %.
Trhy se zaměří především na jádrový ukazatel, který vylučuje nejvolatilnější složky, tedy potraviny a energie. Poskytuje tak spolehlivější obraz hlubších cenových tlaků. Růst tohoto ukazatele by mohl zvýšit ochotu FOMC zpřísnit měnovou politiku. Trh nyní oceňuje přibližně 30% pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb do konce roku. Pokud by jádrový ukazatel výrazně překonal konsenzus, můžeme očekávat jestřábí přecenění a následně silnější dolar.
Obrázek 1: Trhem implikovaná projekce úrokových sazeb FOMC (2026–2027)
Zdroj: Bloomberg, 12. 05. 2026
Je však třeba mít na paměti, že průměrný spotřebitel nevnímá inflační tlak v jádrovém vyjádření, ale v nominálním vyjádření. Nepoměrně velký důraz přitom klade na ceny pohonných hmot a potravin. Růst celkové inflace nad očekávanou úroveň 3,7 % by proto měl také působit jako býčí signál pro dolar.
Sám o sobě by však tento vývoj neměl být argumentem pro zvýšení úrokových sazeb, protože je ze své podstaty z velké části považován za dočasný. Může ale přispět k růstu inflačních očekávání, což bude pro výbor jistě velmi důležité. To by následně mohlo vést k vyššímu růstu mezd a spotřeby v budoucnu a vytvořit takzvané sekundární efekty.
Obrázek 2: Inflace CPI a PCE v USA (2000–2026)
Zdroj: XTB Research, 12. 05. 2026
Minulý měsíc byla většina meziměsíčního růstu indexu tažena cenami letenek, které prudce vzrostly kvůli výrazně vyšším cenám paliv. Ta tvoří 20–30 % provozních nákladů a více než polovinu variabilních nákladů. V centru pozornosti by měly být také paměťové karty a CPU, protože jejich výrobní náklady výrazně vzrostly kvůli pokračujícímu konfliktu mezi USA a Íránem.
Kvůli metodickým úpravám bychom navíc měli vidět výrazný růst nákladů na nájemné, které byly v posledních měsících soustavně podhodnocovány kvůli narušením způsobeným nejdelším vládním shutdownem v historii. Mírný růst jádrové inflace, tedy kolem 0,3 % m/m, je proto již trhy započítán a neměl by vyvolat větší obavy.
Obrázek 3: Klíčové příspěvky k meziměsíční změně inflace CPI v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 12. 05. 2026
Dolar před zveřejněním dat posiluje. Je však obtížné tento pohyb připisovat spekulacím kolem dubnové inflace. Americkou měnu podporuje nálada typu risk-off, která vychází z patové situace v jednáních mezi USA a Íránem.
Vidíme obnovený růst cen energetických komodit a jestřábí přecenění úrokových sazeb v hlavních ekonomikách. Toto prostředí nahrává bezpečným měnám a měnám čistých exportérů energií. Dolar přitom spadá do obou těchto kategorií.
Obrázek 4: EURUSD (04. 05. – 12. 05.)
Zdroj: xStation, 12/05/2026
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Příměří mezi USA a Íránem slábne. Hormuz zůstává ochromený a ropa znovu roste 🛢️
🟡Graf dne: Zlato klesá před zveřejněním inflace (12.05.2026)
🎥Ranní komentář: Burry varuje před krachem, Trump před koncem příměří, růst Monday a Circle, pád Hims
Ekonomický kalendář – Inflace se dostává do centra pozornosti (12.05.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.