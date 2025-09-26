EURUSD mírně roste

Wall Street vyčkává na klíčová inflační data, která budou zveřejněna dnes ve 14:30 🏛️
Finanční trhy nezažívají snadný týden. Zlepšující se ekonomická data v USA spolu s vyčerpáním růstového potenciálu firem z oblasti AI doléhají na hlavní indexy Wall Street, zatímco posilují dolar, který míří ke svému nejlepšímu týdnu za poslední dva měsíce.
Dnes odpoledne bude navíc zveřejněna klíčová statistika – PCE. Přestože tento ukazatel částečně ztratil na významu ve prospěch dat z trhu práce, mohl by přinést nové otazníky ohledně dalšího postupu Fedu.
Přestože Federální rezervní systém minulý týden snížil úrokové sazby o 25 bazických bodů kvůli oslabujícímu trhu práce, je nutné dále sledovat vývoj inflace, než se přikročí k agresivnějšímu uvolňování měnové politiky.
Dnešní zveřejnění dat PCE, tedy preferovaného ukazatele Fedu pro sledování cenových trendů, bude klíčové.
Očekává se, že data ukážou mírné oživení růstu cen v srpnu, přestože meziroční inflace zůstane stabilní.
PCE má tendenci reagovat pomaleji než index spotřebitelských cen (CPI), protože zohledňuje změny ve spotřebitelském chování, např. přesun k levnějším alternativám při růstu cen. Zahrnuje také širší spektrum výdajů.
Jak se PCE liší od inflace?
Při analýze významu PCE je důležité porozumět rozdílům oproti inflaci měřené pomocí CPI (index spotřebitelských cen).
CPI zachycuje pouze výdaje, které spotřebitelé platí z vlastní kapsy, zatímco PCE zahrnuje všechny statky a služby spotřebované v ekonomice – ať už byly zakoupeny jednotlivci, firmami nebo vládou.
Oba ukazatele také používají odlišné výpočty a váhy.
CPI vychází z pevně daného spotřebního koše, který se aktualizuje každé dva roky a neumožňuje rychlou reakci na nové produkty nebo změny cen.
PCE naopak umožňuje spotřebitelům měnit položky v každém měsíci podle relativních cen – například přejít z hovězího masa na kuřecí, pokud hovězí zdraží.
To je důvod, proč PCE obvykle roste pomaleji, i když rozdíl je relativně malý.
V důsledku toho PCE přisuzuje menší váhu cenám, které rostly rychleji. Dalším příkladem tohoto rozdílu je bydlení: v současnosti tvoří 33 % spotřebitelského koše CPI, ale pouze 15 % v rámci PCE. CPI je tedy obvykle vyšší než PCE, což platí i nyní.
Nakonec existují i metodologické rozdíly ve výpočtu některých položek, například leteckých letenek. CPI používá pevně daný počet leteckých tras, zatímco PCE pracuje s daty o výdajích cestujících a počtu uletěných mil.
Co dnes očekávat?
Pokud bude PCE dál růst, může to zpomalit rozhodování Fedu. Naopak stabilní nebo slabší údaj by mohl ospravedlnit dvě snížení sazeb do konce roku.
Podle Fed Watch je aktuálně 87% pravděpodobnost snížení sazeb v říjnu a 58% šance na další snížení v prosinci. Ale pokud PCE překročí následující úrovně, může se situace dramaticky změnit:
-
Jádrové PCE meziročně: +2,9 %, stejně jako v červenci
-
Jádrové PCE meziměsíčně: +0,2 %, pod červencovým růstem o +0,3 %
-
PCE meziročně: +2,7 %, výše než červencových +2,6 %
-
PCE meziměsíčně: +0,3 %, výše než červencových +0,2 %
Tyto údaje přicházejí po překvapivě silně revidovaném růstu HDP, zveřejněném ve čtvrtek. Americká ekonomika ve 2. čtvrtletí rostla anualizovaným tempem 3,8 % (předchozí odhad 3,3 %), což znamená obrat od poklesu o -0,5 % v 1. čtvrtletí.
Tento dřívější pokles byl způsoben nárůstem dovozu před změnami cel oznámenými prezidentem Trumpem, což již v posledních měsících odeznělo s normalizací obchodních toků.
Vzhledem k silnému růstu americké ekonomiky se Fed nadále soustředí na inflaci a slabost trhu práce.
Celná opatření zůstávají rizikem, ale zatím nevyvolala obávaný inflační šok, přestože Trump nadále oznamuje nová opatření, jako dnes vůči lékům, nábytku a nákladním vozidlům.
K vývoji cen přispívají i snížení sazeb, slabší dolar a imigrační politika.
Na druhou stranu včera Donald Trump uvedl, že snížení sazeb Fedu by mělo být základním scénářem „i při silných ekonomických datech“, což může naznačovat, že i když bude Fed letos opatrnější vůči inflaci, příští rok může být zcela jiný — s novým kandidátem Fedu nominovaným Trumpem a holubičí politikou zaměřenou na nižší náklady na obsluhu dluhu.
Z dlouhodobého hlediska silná ekonomická data v USA obvykle podporují akciový trh.
Očekávání trhu:
Každá odchylka od očekávání bude mít dopad na finanční trhy.
Klíčový bude především růst jádrového PCE meziměsíčně.
Zvýšení tohoto údaje z 0,3 % na 0,4 % by mohlo negativně zasáhnout indexy na Wall Street, zejména technologický sektor a malé firmy, s potenciální korekcí přes 1 % během jediného dne.
Naopak zlato a stříbro by mohly pokračovat v dlouhodobém růstovém trendu a dolar by mohl dále posilovat, jak tomu bylo v posledních dnech.
Dnes můžeme vidět, že EURUSD se pokouší o odraz po včerejším výprodeji.
Pozornost bude třeba věnovat také výnosům dluhopisů.
Vyšší inflační očekávání, která omezují schopnost Fedu snižovat úrokové sazby, by mohla vést k výraznému růstu výnosů ze státního dluhu.
Naopak, pokud budou data PCE slabší, než se očekává, lze předpokládat odraz na akciových trzích, přičemž index US500 by se mohl posunout nad hranici 6700 bodů.
Zdroj: xStation5
