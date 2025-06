EURUSD posiluje 📌

Ukáže květnová zpráva o zaměstnanosti v soukromém sektoru oživení? 🔎📄

Zpráva ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru za květen 2025 by měla ukázat nárůst o 110 000 pracovních míst , oproti pouhým 62 000 novým pozicím v dubnu.

Dubnová zpráva přinesla pouze 62 000 nových pracovních míst, což vyvolalo otázky ohledně stavu trhu práce. Květnová data budou klíčová pro posouzení, zda šlo jen o jednorázový pokles, nebo o začátek delšího negativního trendu.

Květnová zpráva ADP bude zveřejněna dnes ve 14:15. Tržní konsenzus očekává nárůst 110 000 pracovních míst v soukromém sektoru – což by představovalo mírné oživení po slabém dubnovém výsledku. Tato data přicházejí v napjatém prostředí: dnes totiž vstupuje v platnost rozhodnutí prezidenta Trumpa zdvojnásobit cla na ocel a hliník. Investoři zároveň čekají, zda oznámený rozhovor s čínským prezidentem Xi zmírní obchodní napětí. Trhy rovněž vyhlížejí výsledky jednání s dalšími obchodními partnery. Bílý dům včera potvrdil, že dnešek je konečný termín pro předložení obchodních nabídek od ostatních zemí.

Index amerického dolaru (USDIDX) se drží těsně pod úrovní 99,10 a dnes oslabuje po včerejším mírném oživení. USDJPY se pohybuje kolem 144,10, avšak sentiment na trhu zůstává smíšený vzhledem k protichůdným signálům z americké ekonomiky. Pondělní data o poklesu aktivity v průmyslu byla vyvážena nečekaným růstem počtu volných pracovních míst (JOLTS) v dubnu na 7,39 milionu. Dnešní ADP zpráva a páteční NFP by mohly investorům poskytnout jasnější směr.

Minulý měsíc byla zpráva ADP výrazně slabší, než se očekávalo, zatímco následná zpráva NFP překvapila opačným směrem. Výsledkem byl výrazný nesoulad mezi oběma reporty.

Na co si dát pozor:

🔹 Silnější než očekávaný výsledek:

Fed by získal jistotu, že trh práce zůstává stabilní, a že současná mírně restriktivní měnová politika je přiměřená. Dolar by mohl posílit. Reakce akciového trhu je méně předvídatelná, ale silný výsledek by snížil riziko zpomalení ekonomiky, což by mohlo podpořit růst indexů.

🔹 Slabší výsledek:

Šlo by o druhý slabý údaj v řadě, což by posílilo názor, že cla začínají omezovat najímání pracovníků. Trh by mohl reagovat opačně než výše. Ačkoli páteční NFP bude pro Fed důležitější, slabá data dnes by mohla znovu rozpoutat spekulace o možném zásahu Fedu již v červenci.

EURUSD

Dolar je dnes slabý a EURUSD roste o 0,06 % na 1,13800. Kromě zprávy ADP bude dnes pozornost zaměřena také na ISM data ze sektoru služeb a případné aktualizace ohledně obchodních dohod s partnery USA.

Zdroj: xStation 5

