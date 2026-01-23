FedEx restrukturalizuje své aktivity ve Francii, propustí až 500 zaměstnanců

-
FedEx ve Francii zruší až 500 pracovních míst a investuje 78 milionů eur do reorganizace.
-
Počet poboček klesne z 103 na 86, dojde ke zjednodušení sítě.
-
Vznikne přes 770 nových pracovních pozic, přednostně pro stávající zaměstnance.
-
Mezinárodní letecké operace zůstanou beze změny.
-
Společnost FedEx oznámila zásadní restrukturalizaci svých domácích operací ve Francii, v rámci které plánuje propustit až 500 zaměstnanců. Zároveň hodlá investovat až 78 milionů eur (přibližně 91,6 milionu dolarů) do zefektivnění své sítě a modernizace provozů.
V rámci restrukturalizace dojde ke snížení počtu poboček ze 103 na 86, zjednodušení přepravní sítě a odstranění překrývající se infrastruktury. FedEx tento krok vysvětluje tlakem na náklady a vysokou konkurencí na francouzském trhu s expresní přepravou zásilek, kde dominují domácí služby.
Přestože dojde ke zrušení stovek pracovních míst, firma očekává, že vznikne více než 770 nových pozic v oblasti provozu, a to jak na plný, tak částečný úvazek. Zasažení zaměstnanci budou mít při obsazování těchto nových pozic přednost, uvedla společnost.
Důležité je, že nedojde k žádným změnám v mezinárodní letecké síti FedExu, která zůstává nedotčena. Společnost rovněž uvedla, že v souladu s francouzskými pracovními předpisy zahájí formální konzultace se zástupci zaměstnanců.
Graf FDX.US (H1)
Akcie společnosti FedEx se na hodinovém grafu obchodují kolem úrovně 309,54 USD, přičemž dochází k zajímavému technickému vývoji. Cena prorazila zpět nad klouzavý průměr EMA 50 (308,22 USD) i SMA 100 (306,59 USD), což může značit návrat býčího momenta po předchozí korekci. RSI ukazuje na neutrální zónu, což znamená, že zatím není přítomna ani překoupenost, ani přeprodanost, a trh má prostor pro další pohyb oběma směry.
V krátkodobém horizontu bude klíčové sledovat, zda se akcii podaří udržet nad hladinou EMA 50, protože by to mohlo otevřít prostor k otestování rezistence kolem 311–314 USD. Naopak, proražení zpět pod 306 USD by mohlo opět posílit medvědí náladu a vrátit cenu do oblasti podpory u 302–304 USD.
Zdroj: xStation5
