Ford svolává přes 355 000 pick-upů kvůli poruše přístrojového panelu

Společnost Ford Motor Company oznámila svolání více než 355 000 vozů ve Spojených státech kvůli závadě přístrojového panelu (IPC), která může vést ke zvýšenému riziku nehody. Informaci zveřejnila Národní agentura pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).
Svolávací akce se týká vybraných modelů ročníků 2025 a 2026 – konkrétně F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD, F-550 SD a také nejprodávanějšího F-150. Porucha se týká digitálního přístrojového panelu, který může při startu motoru selhat a nezobrazit důležité informace, jako jsou rychlost vozidla, varovná světla či stav paliva.
Podle NHTSA závada výrazně zvyšuje riziko nehody, protože řidič nemusí mít přístup k základním údajům nutným pro bezpečnou jízdu. Ford uvedl, že problém bude řešen bezplatnou aktualizací softwaru, kterou mohou zákazníci provést buď na dálku (over-the-air), nebo v autorizovaném servisu.
Tato svolávací akce přichází v době, kdy automobilky čelí rostoucímu tlaku na digitální bezpečnost a spolehlivost elektronických systémů, které jsou stále více integrovány do každodenního řízení moderních vozů.
Akcie Ford Motor Company aktuálně testují důležitou rezistenci na úrovni 11,83 USD, kde se dříve formovalo lokální maximum. Po několikaměsíčním sestupném trendu došlo k obratu a cena se nyní drží nad klouzavými průměry EMA 50 (11,18 USD) i SMA 100 (10,66 USD), což potvrzuje pozitivní technické nastavení. RSI se pohybuje na hodnotě 60,8, tedy mírně nad neutrální úrovní, což značí zdravý nákupní zájem bez známek překoupenosti. MACD zůstává nad nulovou osou a hlavní linie je nad signální, což potvrzuje pozitivní momentum.
Pokud dojde k průrazu nad úroveň 11,83 USD, může být otevřena cesta k dalším rezistencím v oblasti 12,50–13,00 USD. Naopak, pokud by se cena od této hladiny odrazila směrem dolů, první klíčovou podporu představuje EMA 50, následovaná zónou kolem 11,00–10,70 USD, kde docházelo k předchozím odrazům.
