Fúze Rio Tinto a Glencore: Peking může rozhodnout, které doly zůstanou v rukou Západu

-
Plánovaná fúze Rio Tinto a Glencore vyvolává obavy z hlediska čínského antimonopolního schválení.
-
Peking pravděpodobně využije situaci k vynucení prodeje aktiv, zejména v Africe.
-
Měď je v centru zájmu kvůli strategickému významu pro moderní technologie.
-
Geopolitické napětí a podíl čínského Chinalco ve struktuře Rio Tinta celou transakci dále komplikují.
-
Plánované spojení těžařských gigantů Rio Tinto a Glencore, které by vytvořilo největší těžařskou společnost na světě s hodnotou přes 200 miliard USD, může narazit na zásadní překážku – souhlas čínských regulačních orgánů. Ty měli v minulosti důležitou roli v podobných megafúzích a i tentokrát by mohly požadovat prodej klíčových aktiv výměnou za schválení.
Čína, největší světový odběratel komodit, již dříve prokázala, že k těžebním fúzím přistupuje velmi pragmaticky. Případ z roku 2013, kdy Glencore musel kvůli čínskému souhlasu odprodat důl Las Bambas v Peru za téměř 6 miliard USD, je dodnes považován za precedentní. Tehdy Peking také vynutil dlouhodobé cenové a objemové závazky na dodávky mědi čínským odběratelům.
Dnes jsou požadavky Číny ještě citlivější – zejména kvůli rostoucímu významu mědi pro zelenou transformaci a rozvoj umělé inteligence. Spojení Rio Tinto a Glencore by podle některých analytiků ovládalo až 17 % světového trhu s mědí z pohledu marketingu, což může být pro čínské regulátory dostatečný důvod k zásahu. Přesto Barclays upozorňuje, že podíl na samotné těžbě činí „jen“ 7,5 %, což by samo o sobě nemuselo vést k zamítnutí.
Zdroje uvádějí, že již před oznámením rozhovorů o fúzi zvažovalo Rio Tinto výměnu aktiv za snížení 11% podílu čínského státního podniku Chinalco ve firmě. Mezi aktivy zájmu patřily zejména doly Simandou v Guineji a Oyu Tolgoi v Mongolsku – tedy lokality, které mohou být snadněji akceptovány jako kompenzace.
Analytici však zároveň varují, že africká aktiva mohou být preferovanou obětí tlaků, protože Latinská Amerika je dnes méně otevřená čínským investicím než dříve. To by mohlo vytvořit prostor pro vyjednávání o přístupnějších kompromisech.
Vedle ekonomických a regulačních aspektů je třeba zohlednit i geopolitiku. Spojené státy vnímají čínskou dominanci v dodavatelských řetězcích kritických surovin jako bezpečnostní hrozbu, což může ztížit prodeje aktiv čínským investorům. Podobné napětí v minulosti zmařilo technologické akvizice jako Qualcomm–NXP nebo Nvidia–Arm.
Složitost situace zvyšuje i účast Chinalco jako hlavního akcionáře Rio Tinta, což může v očích západních regulátorů i investorů vyvolávat pochybnosti o nezávislosti rozhodování.
Graf RIO1.DE (D1)
Akcie společnosti Rio Tinto pokračují v dynamickém růstu a aktuálně se obchodují na úrovni 73,24 EUR. Cena se výrazně drží nad klouzavými průměry, přičemž EMA 50 se nachází na 66,12 EUR a SMA 100 na 60,73 EUR. Tato technická situace potvrzuje přítomnost silného býčího trendu. RSI dosahuje hodnoty 68,6, tedy je blízko hranice překoupenosti, což může naznačovat možnou konsolidaci nebo krátkodobé zpomalení růstu. Po výrazné růstové sérii došlo v posledních dnech k mírnému zklidnění tempa, což je běžné po silném trendu.
Zdroj: xStation5
Graf GLEN.UK (D1)
Akcie Glencore zažily extrémně strmý růst a aktuálně se obchodují na hodnotě 4,8130 GBP, přičemž jen za poslední měsíc akcelerovaly o desítky procent. Cena je rovněž silně nad klouzavými průměry – EMA 50 je na 4,02 GBP a SMA 100 na 3,61 GBP. RSI dosahuje úrovně 74,1, tedy se nachází v překoupené zóně, což zvyšuje riziko krátkodobé korekce. Přesto aktuální technický obraz ukazuje na pokračující důvěru trhu v potenciál fúze a její dopad na valuaci společnosti.
Zdroj: xStation5
