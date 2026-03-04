Adidas slibuje vyšší zisky a štědřejší odměny pro akcionáře 👟

-
Adidas očekává provozní zisk 2,3 mld. EUR v letošním roce.
Firma plánuje zvýšit dividendu o 40 % na 2,80 EUR na akcii a pokračuje v buybacku za 1 mld. EUR.
Strategie CEO Bjorn Guldena sází na retro tenisky i růst segmentů běh a fotbal.
Akcie společnosti za poslední rok klesly téměř o 40 %, investoři proto zůstávají opatrní.
Německá sportovní společnost Adidas oznámila výhled na vyšší zisky a růst tržního podílu v následujících letech. Firma chce navázat na současné oživení poptávky, které je taženo zejména retro modely tenisek, jako jsou Samba nebo Spezial, a zároveň posílit prodeje v segmentech běhu a fotbalu.
Pro letošní rok očekává Adidas provozní zisk kolem 2,3 miliardy EUR, přičemž výsledky negativně ovlivní přibližně 400 milionů EUR kvůli nepříznivým měnovým kurzům a vyšším americkým clům. Tento odhad je mírně pod průměrnou prognózou analytiků, kteří očekávali zisk přibližně 2,69 miliardy EUR.
Společnost zároveň plánuje výrazně zvýšit návratnost kapitálu pro akcionáře. Management navrhl zvýšení dividendy o 40 % na 2,80 EUR na akcii pro rok 2025. Kromě toho Adidas již zahájil program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1 miliardy EUR, který má dále podpořit hodnotu pro investory.
Generální ředitel Bjorn Gulden, který stojí v čele firmy již čtvrtým rokem, se snaží přesvědčit investory, že Adidas vstoupil do nové fáze udržitelného růstu. Úspěch retro modelů tenisek pomohl značce znovu získat popularitu, avšak do budoucna chce firma více stavět na stabilním výkonu produktů pro běh a fotbal. Guldenův kontrakt byl navíc prodloužen až do roku 2030, což signalizuje důvěru vedení v jeho strategii.
Přesto zůstává část investorů opatrná. Akcie Adidas za posledních 12 měsíců klesly téměř o 40 %, mimo jiné kvůli obavám, že globální boom trhu se teniskami může postupně slábnout.
Adidas zároveň představil střednědobé cíle. Společnost očekává, že v letech 2027–2028 porostou tržby po očištění o měnové vlivy vysokým jednociferným tempem, zatímco provozní zisk by měl růst dvouciferným tempem v řádu středních hodnot (CAGR).
Krátkodobým impulsem by se mohl stát také velký fotbalový turnaj v Severní Americe, který má podle vedení firmy podpořit prodeje sportovního vybavení již během jarní a letní sezóny. Pro letošní rok Adidas očekává růst tržeb ve vysokých jednotkách procent při konstantních měnových kurzech, což je zhruba v souladu s očekáváním analytiků.
Graf ADS.DE (D1)
Na denním grafu je patrné, že akcie pokračují v klesajícím trendu a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 136,45 EUR, což představuje výrazný pokles po nedávném odmítnutí vyšších cen. Cena se nachází pod klouzavými průměry EMA 50 (156,36 EUR) i SMA 100 (162,73 EUR), které nyní fungují jako silné rezistenční zóny. Nedávný pokus o růst směrem k těmto průměrům byl odmítnut a následoval prudký výprodej, který akcii poslal na nová lokální minima. RSI dosahuje hodnoty 32,9, což znamená, že se trh přibližuje přeprodané oblasti. To může krátkodobě naznačovat možnost technického odrazu, nicméně zatím nic nepotvrzuje obrat trendu. Z technického pohledu je nyní klíčová oblast kolem 135 EUR, která představuje aktuální krátkodobou podporu. Pokud by tato úroveň byla prolomena, může se otevřít prostor pro další pokles směrem k oblasti 130 EUR. Naopak pro zlepšení technického výhledu by bylo potřeba, aby se cena vrátila alespoň nad 150 EUR, kde se nachází první významnější rezistence.
Zdroj: xStation5
