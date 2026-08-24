FX Weekly: Bude Jackson Hole zlomovým bodem pro dolar? (24. 8. 2026)

Minulý týden dominovaly události na dluhopisovém trhu. Ve středu americký ministr financí Scott Bessent oznámil rozšíření programu zpětných odkupů dluhopisů, známého jako liquidity support buyback.
- Program se týká především dlouhého konce výnosové křivky, tedy státních dluhopisů s delší splatností.
- Maximální objem jednotlivých odkupních operací bude zvýšen minimálně dvojnásobně, z 2 na 4 miliardy USD.
- K zásahu došlo v době, kdy výnosy 30letých dluhopisů vystoupaly na 19letá maxima kolem 5,33 %.
Reakce trhu byla rychlá: výnosy 30letých dluhopisů okamžitě klesly o 10 bazických bodů a dolar vůči referenčnímu euru oslabil o 0,9 %.
Graf 1: Výkonnost měn G10 vůči USD (14. 8. 2026–21. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 24. 8. 2026
V následujících dnech trh na dluhopisovém trhu vymazal více než polovinu středečního pohybu. Dolar, který zůstává pod tlakem kvůli fiskálním a institucionálním obavám, však většinu ztrát nedokázal získat zpět. Mírné posílení americké měny, které jsme zaznamenali dnes a v pátek, se zdá být především důsledkem mírného zvýšení tržních očekávání ohledně podzimního zvýšení úrokových sazeb. Takový krok by mohl sloužit jako nástroj k vyvážení situace. Trhem implikovaná pravděpodobnost zvýšení sazeb v září se aktuálně pohybuje kolem 40 %, zatímco v říjnu činí mírně přes 60 %.
Americký dolar (USD)
Investoři budou v následujících dnech velmi pozorně sledovat veškeré kroky zaměřené na stabilizaci situace na dluhopisovém trhu. Jsme přesvědčeni, že toto téma bude podrobně diskutováno na jedné z nejvýznamnějších konferencí centrálních bankéřů roku – sympoziu v Jackson Hole. V pátek brzy odpoledne bude mít Kevin Warsh příležitost se k celé situaci vyjádřit. Pro něj má tato událost zásadní význam.
Proč?
Když Donald Trump v březnu nominoval Warsha do čela Federálního rezervního systému, trh ho označil za člověka náchylného k politickému vlivu, který je připraven oportunisticky měnit svůj přístup k měnové politice, aby vyhověl americkému prezidentovi požadujícímu snižování úrokových sazeb.
Warsh se této nálepky do určité míry zbavil na červnové konferenci, kde zaujal relativně jestřábí postoj. Opakování stejných sdělení v červenci však už trh příliš nenadchlo. Držel se svého tehdejšího rozhodnutí neposkytovat výhled dalšího směřování měnové politiky. Vyhýbal se otázkám ohledně oprávněnosti pauzy i těm, které se týkaly aktuální ekonomické situace.
Tento pátek už to nebude možné.
Warshovi v poslední době nahrávala makroekonomická data, která nenaznačovala potřebu okamžitého zpřísnění měnové politiky. Investoři se však stále chtějí ujistit, že má jasný plán dalšího postupu a že při svém rozhodování zůstává nezávislý. Pokud jeho vyjádření opět nebudou přesvědčivá, dolar může pokračovat ve výprodeji, který začal po posledním zasedání.
Dva dny před projevem, který bude klíčový pro další výhled dolaru, nás čeká zveřejnění inflace PCE. Tento ukazatel je sice zpožděný, ale členové FOMC jej při rozhodování o měnové politice historicky preferovali. Konsenzus počítá s meziměsíčním růstem o 0,2 %, což by pravděpodobně nemělo vyvolat výraznější obavy.
Ve stejný den po uzavření amerického trhu zveřejní čtvrtletní výsledky Nvidia. Půjde o test udržitelnosti celého bull marketu poháněného rozvojem umělé inteligence. Výsledky horší než velmi vysoká očekávání by pravděpodobně vedly ke zhoršení rizikového sentimentu a zatížily riziková aktiva nejen na akciovém trhu. V takové situaci by paradoxně mohl být vítězem dolar.
Euro (EUR)
Na druhé straně se toho děje méně. Stabilita společné měně prospívá. Zvýšení úrokových sazeb na zářijovém zasedání (10. 9.) je již téměř plně započítáno v cenách a přicházející makroekonomická data nadále obecně překvapují pozitivně.
V posledních dnech byly zveřejněny srpnové indexy PMI. Kompozitní index dosáhl nejvyšší úrovně za 9 měsíců, k čemuž přispěl vynikající výkon průmyslu, který se dostal na 51měsíční maximum. Za pozornost stojí výrazné zlepšení situace v Německu, kterému pomáhá rostoucí poptávka po technologickém vybavení souvisejícím s umělou inteligencí a vyšší výdaje na obranu. Podle našeho názoru má v tomto kontextu značný význam také fiskální stimulační program v objemu 500 miliard eur, který Friedrich Merz představil v březnu 2025.
Kanadský dolar (CAD)
Graf 2: Výkonnost měn G10 vůči USD (24. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 24. 8. 2026
Kanadský dolar dnes zaznamenává poměrně výrazné oslabení.
Proč?
Jednání o nové obchodní dohodě mezi Washingtonem a Ottawou nečekaně skončila neúspěchem. Rozhovory byly v pátek přerušeny, což vedlo k zavedení 50% cel na kanadské zboží vyvážené do USA. Opatření se dotkne zboží v celkové hodnotě přibližně 20–28 miliard USD, což odpovídá zhruba 5–7 % celkového kanadského exportu do USA.
Seznam zahrnuje mimo jiné dřevo, cement, nábytek, vybrané mléčné výrobky, víno, elektrická zařízení a hokejové vybavení. Prezident Donald Trump své rozhodnutí důrazně obhajuje. Na sociálních sítích obvinil Kanadu, že chce využívat výhod amerického státu, aniž by jím skutečně byla.
Kanadský premiér Mark Carney obviňuje USA, že na poslední chvíli předložily nespravedlivé a ekonomicky škodlivé požadavky, včetně snahy omezit schopnost Kanady uzavírat obchodní dohody s dalšími zeměmi. Americká strana, zastoupená Jamiesonem Greerem, tato obvinění odmítá a tvrdí, že to byli kanadští vyjednavači, kdo novými požadavky narušil již dosažený kompromis.
Podle Carneyho oznámení mají 8. září vstoupit v platnost kanadská cla na americký export v obdobné hodnotě – podle premiérových slov „dolar za dolar“. Zasáhnou například ocel, zemědělské stroje, domácí spotřebiče, elektroniku a mléčné výrobky. Výběr těchto sektorů přitom není náhodný. Opatření mají být rychle pocítit v politicky klíčových amerických státech, což může být obzvlášť významné s ohledem na rychle se blížící volby do Kongresu.
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