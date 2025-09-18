⌚GBPUSD posiluje před rozhodnutím BoE

Bank of England pravděpodobně ponechá sazby beze změny, další snížení se očekává až příští rok
Bank of England dnes pravděpodobně ponechá úrokové sazby na úrovni 4 %. Zároveň může naznačit zpomalení tempa kvantitativního zpřísňování (QT) z aktuálních 100 miliard GBP na 65 miliard ročně. Tento krok by byl reakcí na nadměrně vysoké výnosy britských státních dluhopisů a přetrvávající inflaci, která stále přesahuje inflační cíl centrální banky. Rozhodnutí bude oznámeno ve 13:00.
Vysoké výnosy jako riziko pro trhy
Od posledního zasedání Monetární politiky (MPC) došlo k výraznému růstu výnosů 30letých britských dluhopisů. Část tohoto pohybu odráží globální vývoj, ale domácí faktory – včetně obav o fiskální situaci a strukturu poptávky po dluhu – také přispěly k nárůstu.
Bank of England odhaduje, že QT zvyšuje výnosy 10letých dluhopisů o 15–25 bazických bodů, což představuje riziko pro likviditu trhu a účinnost prodeje aktiv. Je proto vysoká pravděpodobnost zpomalení snižování bilance, s možností úplného zastavení QT v pozdější fázi.
Trvale vysoká inflace zůstává problémem
CPI inflace ve Velké Británii dosáhla v srpnu 3,8 %, což je v souladu s projekcemi MPC, ale stále výrazně nad cílem. Pozitivním vývojem byl pokles inflace ve službách na 4,7 %, i když se stále jedná o velmi vysokou úroveň.
Navzdory známkám zpomalení hospodářského růstu (HDP za Q2: +0,3 %), kumulativní data naznačují, že dezinflace může být pomalejší, než se původně předpokládalo. To podporuje politiku ponechání sazeb beze změny. Podle agentury Bloomberg by první snížení sazeb mohlo přijít až na jaře příštího roku, což by mohlo podpořit libru.
GBPUSD na klíčové technické úrovni
GBP/USD dnes testuje hladinu 1,3650, což je nejvyšší závěrečná cena od 7. července. Libra posiluje spolu se slabším dolarem po včerejším rozhodnutí Fedu. Další oslabení dolaru a retst úrovně 1,19 na EUR/USD by mohly vést k otestování červencových maxim poblíž 1,3700.
Nicméně, pokud bude dnešní rétorika BoE vnímána jako holubičí, je možný pokles zpět k úrovni podpory 1,36.
