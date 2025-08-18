GIP z BlackRocku získá téměř poloviční podíl v divizi zachytávání uhlíku společnosti Eni

Investiční fond Global Infrastructure Partners (GIP), patřící společnosti BlackRock, uzavřel dohodu o získání 49,99% podílu ve firmě Eni CCUS Holding, která se specializuje na zachytávání, využití a ukládání oxidu uhličitého (CCUS). Společnost Eni oznámila transakci dnes, finanční podmínky však zatím nebyly zveřejněny.
Strategický význam transakce
Tento krok představuje důležitý milník v rámci strategie Eni, která spočívá v oddělování dekarbonizačních projektů do samostatných jednotek s cílem přilákat externí kapitál – aniž by tím byly narušeny tradiční aktivity v oblasti ropy a plynu. GIP přinese nejen kapitál, ale bude se také podílet na financování budoucích CCUS projektů, což má zajistit jejich hladkou realizaci.
Aktiva a rozsah Eni CCUS Holding
Divize CCUS zahrnuje několik klíčových evropských projektů:
-
Huby HyNet a Bacton ve Velké Británii
-
Projekt L10 v Nizozemsku
-
Budoucí podíl v italském projektu Ravenna
Tyto projekty tvoří páteř evropské infrastruktury pro zachytávání emisí CO₂ a posilují pozici Eni v oblasti dekarbonizace.
Širší kontext a dopady
Transakce je výsledkem konkurenčního výběrového řízení, kterého se účastnily i další významné investiční skupiny jako HitecVision, Macquarie, Snam či thajský PTTEP. Nakonec byl však jako partner vybrán právě GIP.
Tento krok navazuje na širší transformaci samotného GIP. V roce 2024 ho za 12,5 miliardy dolarů koupil BlackRock, čímž vyjádřil svou strategickou orientaci na dlouhodobé infrastrukturní a klimaticky orientované investice.
Interpretace
Partnerství ukazuje, jak se velcí správci aktiv a tradiční energetické firmy postupně posouvají směrem k technologiím CCUS jako klíčovému nástroji pro dekarbonizaci a zároveň atraktivnímu investičnímu segmentu. Pro Eni to znamená získání kapitálu na expanzi bez ztráty kontroly. Pro BlackRock prostřednictvím GIP jde o dlouhodobou investici s ESG zaměřením v rychle rostoucím sektoru.
