Graf dne: Bitcoin překonal 75 000 USD a poprvé od ledna testuje 300denní EMA (21.08.2026)

Bitcoin dnes posiluje téměř o 4 % a poprvé od začátku roku se přibližuje ke svému 300dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru. Oživení kryptoměnového trhu podporuje jak tlak Bílého domu na přijetí oficiálního regulatorního rámce pro digitální aktiva, tak odliv kapitálu z dolaru kvůli obavám o stav amerických veřejných financí.
Co dnes podporuje růst Bitcoinu?
- Regulatorní impuls: Donald Trump vyzval Kongres k přijetí zákona Clarity Act, který by vytvořil právní rámec pro digitální aktiva. Zapojení Bílého domu do jednání se zástupci kryptoměnového sektoru a rostoucí politická podpora přinesly trhu dlouho očekávaný impuls optimismu.
- Makroekonomické prostředí a „debasement trade“: Nedávné oslabení dolaru a tlak na pokles výnosů po oznámení amerického ministerstva financí o zrychlení zpětných odkupů dluhopisů zvýšily likviditu a podpořily tzv. debasement trade v prostředí obav z rostoucího rozpočtového deficitu USA.
- Short squeeze a technický breakout: Prudký růst ceny zároveň vyvolal short squeeze, který během několika hodin zlikvidoval short pozice v hodnotě téměř 1 miliardy USD sázející na další oslabení Bitcoinu. Nucené nákupy a průraz Bitcoinu nad 100denní a 200denní EMA dále podpořily optimismus a vytlačily cenu nad klíčovou rezistenci kolem 75 000 USD.
Technická analýza: BITCOIN (D1)
Bitcoin prudce prorazil předchozí rezistence a testuje klíčovou zónu vyznačenou žlutou oblastí, přibližně 73 200–77 400 USD, kde se nachází 78,6% Fibonacciho retracement a 300denní EMA. Udržení ceny v této zóně bude zásadní pro zachování býčího momenta, zatímco uzavření nad EMA200 by mělo pomoci upevnit nedávné zisky.
Návrat směrem k EMA200 by mohl zvýšit tlak na vybírání zisků, což by vzhledem k výrazně překoupenému RSI na úrovni 83 bodů nahrávalo lokální korekci. Podpůrné fundamenty, včetně regulatorních katalyzátorů, slabého dolaru a obav z amerického dluhu, by však měly v delším horizontu poskytovat Bitcoinu solidní podporu.
Zdroj: xStation5
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