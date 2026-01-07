Graf dne: CHN.cash (07.01.2026) – Růst Číny narazil na zeď 📉

Futures na index HSCEI klesají o 1,1 %, protože chuť k riziku prudce slábne. Očekávání klíčových údajů z amerického trhu práce vyvolává opatrnost po celém světě, zatímco geopolitické napětí dále tlačí na asijské indexy.
CHN.cash se obchoduje pod úrovní 50% Fibonacciho retracementu poslední sestupné vlny, nicméně výprodej se zastavil v blízkosti 100denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA100; tmavě fialová). Udržení nad touto úrovní bude klíčové pro pokračování odrazu, který začal na přelomu let 2025–2026. Modrá linie znázorňuje futures na index Nikkei 225, který je rovněž pod tlakem kvůli krokům Pekingu.
Zdroj: xStation5
Co dnes tlačí na CHN.cash?
- Čína zastavila vývoz vybraných kovů vzácných zemin a zboží dvojího užití do Japonska, a to s odkazem na národní bezpečnost po výrocích japonské premiérky Sanae Takaichi ohledně Tchaj-wanu. Omezení vstoupilo v platnost okamžitě a může narušit dodavatelské řetězce v klíčových sektorech jako elektronika, letectví a obrana. Peking zároveň zahájil antidumpingové šetření zaměřené na japonské chemikálie používané při výrobě polovodičů.
- Rozhodnutí Pekingu otřáslo náladou v celém regionu. Čínské vzácné zeminy tvořily v roce 2024 přibližně 63 % japonského dovozu, a omezení by mohlo vážně narušit výrobu v odvětvích jako elektronika, automobilový průmysl a obranný sektor. Pro čínské firmy to znamená ztrátu významného odbytiště, zatímco investoři čelí rostoucí nejistotě v dodavatelských řetězcích a tlaku na ceny strategických komponent.
- Na CHN.cash doléhá i útlum optimismu kolem AI sektoru. Chuť k riziku zřetelně klesá, protože investoři se připravují na klíčová data z amerického trhu práce, která budou důležitá pro další rozhodování Fedu v následujících měsících. Očekávání kolem páteční zprávy NFP jsou relativně vysoká – trh předpokládá stabilizaci trhu práce a další růst zaměstnanosti po měsících smíšených výsledků. Dnešní zveřejnění údajů ADP a JOLTS má podle konsenzu potvrdit stabilní vývoj zaměstnanosti, ačkoli poptávka po nových pracovnících zůstává utlumená.
