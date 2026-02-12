Graf dne: DE40 překonává evropské indexy 🇩🇪 📈 Silné tržby velkých společností podporují výrazné zisky 🚀

Futures na DAX (DE40) vstoupily do čtvrtečního obchodování se silným výkonem, když posílily o 1 % a překonaly všechny evropské indexy (EU50: +0,25 %). Celkový tržní sentiment se zlepšil po včerejší silné zprávě z trhu práce v USA, avšak mimořádné zisky německého blue chip indexu stojí především na poziskové euforii u jeho největších titulů.
DE40 potvrzuje silné býčí oživení, když prudce překonal 24denní EMA a prorazil klíčovou Fibonacciho rezistenci na úrovni 61,8 % (25 125). RSI vzrostl na 58,8, momentum tak zůstává pozitivní a cílí na další bariéru na úrovni 78,6 % retracementu (25 326). Udržení nad zónou 25 000 je klíčové pro opětovné otestování nedávných maxim.
Zdroj: xStation5
Co dnes pohání DE40?
- Obnovení rizikové chuti: Globální akciové indexy postupně korigovaly ztráty po technologickém výprodeji z minulého týdne, který vyvolaly smíšené reakce na rekordní CAPEX velkých technologických společností a obavy z narušení trhu v důsledku AI. Po zveřejnění masivních investičních plánů firem jako Alphabet a Amazon se pozornost přesunula na data z trhu práce jako klíčový test kondice americké ekonomiky. Navzdory slabému reportu ADP (22 tis. vs. 45 tis. očekávání) přinesl včerejší report NFP výrazně pozitivní překvapení (130 tis. vs. 70 tis. očekávání). To zmírnilo obavy z ochlazování trhu práce a podpořilo pozitivní sentiment.
- Siemens roste díky poptávce po datových centrech: Nejhodnotnější německá společnost posiluje přibližně o 6,8 % poté, co zvýšila celoroční výhled EPS na 10,70–11,10 EUR. Zisk z průmyslové činnosti v 1. čtvrtletí vzrostl o 15 % na 2,9 mld. EUR, čímž překonal odhady. Tržby stouply o 4 % na 19,14 mld. EUR a objednávky o 7 %. Růst byl podpořen silnou poptávkou po AI datových centrech, kde tržby vzrostly o více než třetinu. To podporuje důvěru ve výhled pro aktuální fiskální rok.
- SAP zastavuje další výprodej: Evropský lídr v oblasti softwaru letos ztratil přibližně 15 %, zejména kvůli slabšímu vývoji cloudových zakázek. Tím přišel o pozici největší německé společnosti podle tržní kapitalizace (zaostal za Siemens, přibližně 236,5 mld. EUR). Akcie se však stabilizovaly kolem 170 EUR a dnes rostou, navzdory včerejšímu poklesu o 5 % a počátečním ztrátám na začátku obchodování.
- Deutsche Telekom roste díky výsledkům v USA: Třetí největší německá společnost podle tržní kapitalizace posiluje přibližně o 2,8 % po silných výsledcích své americké dceřiné společnosti T-Mobile za 4. čtvrtletí. Růst počtu zákazníků (962 000 nových postpaid klientů, nejvíce mezi hlavními americkými operátory), silné tržby z prémiových balíčků a dlouhodobý výhled pro roky 2026–2027 převážily nad mírně slabším volným cash flow. Inovace v oblasti AI sítí a pokračující investice do 5G dále podporují optimismus i přes intenzivní konkurenční tlak.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trh se zotavuje ze ztrát a čeká na snížení úrokových sazeb
Tři trhy, které stojí za pozornost v příštím týdnu (13.02.2026)
IBM jde proti proudu: Třikrát více zaměstnanců na vstupní úrovni
US OPEN: Trh hledá směr po inflačních datech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.