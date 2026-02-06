Graf dne: EUR/USD po datech z Evropy a slabším americkém trhu práce

Měnový pár EUR/USD se aktuálně obchoduje kolem úrovně 1,17953. Trh vykazuje mírnou volatilitu v reakci na nejnovější makroekonomická data z Evropy i aktualizace z amerického trhu práce. Pár se stáhl z nedávných lokálních maxim, protože impulzy plynoucí z průmyslových dat a signálů ECB byly příliš slabé na to, aby udržely předchozí růstovou dynamiku. Investoři zůstávají opatrní a sledují jak risk-off sentiment, tak očekávání ohledně rozhodování nového šéfa Fedu.
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje kurz EUR/USD?
Rozhodnutí ECB a komunikace
ECB včera ponechala úrokové sazby beze změny, v souladu s očekáváním trhu. Banka zdůraznila relativně stabilní inflaci a riziko příliš silného eura, což omezuje prostor pro další posilování měny. V praxi to znamená, že EUR/USD nyní reaguje především na makroekonomická data a tržní sentiment, nikoli přímo na rozhodnutí ECB.
Data z amerického trhu práce
Nejnovější data z amerického trhu práce ukázala nárůst propouštění podle Challenger z 35 tisíc na 108 tisíc a zároveň vyšší týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti na úrovni 231 tisíc oproti očekávaným 213 tisícům. Počet volných pracovních míst podle JOLTS klesl na 6,5 milionu, zatímco trh očekával 7,2 milionu, což signalizuje mírné oslabení trhu práce.
Risk-off sentiment a evropská data
Slabší průmyslová data z Německa a mírný pokles evropských akcií udržují umírněný risk-off sentiment. Krátkodobé výkyvy EUR/USD jsou omezené a měnový pár zůstává pod úrovní 1,18. Celková struktura růstového trendu eura však zůstává zachována.
Nový šéf Fedu a tržní očekávání
Trhy vkládají naděje do nového předsedy Fedu a očekávají jeho relativní nezávislost na tlaku ze strany americké administrativy. Investoři předpokládají, že Fed nepodlehne výzvám k rychlému a agresivnímu snižování sazeb, které by mohlo destabilizovat trhy. Tento faktor dodává americkému dolaru určitou sílu v očích investorů a zároveň omezuje prudké pohyby na trhu, včetně výrazného posílení USD vůči euru.
