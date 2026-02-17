Graf dne: GBPUSD prudce klesá, britská ekonomika si zjevně žádá snížení sazeb 🇬🇧 ✂️

Libra zaznamenává prudké ztráty vůči všem měnám G10 (GBPUSD: -0,2 %, GBPJPY: -0,7 %, EURGBP: +0,25 %) v důsledku zprávy o trhu práce ve Velké Británii, která zdůraznila postupné oslabení trhu práce. Tento překvapivý nárůst nezaměstnanosti naznačuje, že nedávné holubičí postoje Bank of England mohou ve skutečnosti již zaostávat za vývojem.
GBPUSD po zveřejnění údajů o zaměstnanosti prudce poklesl pod klíčovou úroveň podpory 1,36000. Kupující při poklesu omezili pokles tím, že vrátili pár zpět na úroveň 50,0 Fibonacciho retracementu, která se shoduje s 30denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA30; světle fialová), i když se cena zdá být neochotná vzrůst nad výše uvedenou klíčovou úroveň. Zdroj: xStation5
Nezaměstnanost stoupla na 5,2
Po dvou měsících stabilní úrovně 5,1 % stoupla míra nezaměstnanosti ve Velké Británii v prosinci na 5,2 % (což překonalo konsensus agentury Bloomberg ve výši 5,1 %). Jedná se o téměř pětileté maximum, které se blíží 5,3% vrcholu zaznamenanému během pandemie.
Současně se růst průměrných výdělků zpomalil z 4,5 % na 4,2 %, zatímco stagnující počet volných pracovních míst potvrdil rostoucí ochabnutí trhu práce – což poukazuje na zřetelný nedostatek dynamiky v náboru nových zaměstnanců, zatímco propouštění pokračuje. Zvláště alarmující jsou odhady z počátku ledna týkající se meziroční změny zaměstnanosti, které naznačují ztrátu více než 134 000 pracovních míst za poslední rok (-11 tisíc meziměsíčně), a to navzdory dříve přetrvávající inflaci.
Míra nezaměstnanosti ve Velké Británii dosáhla nejvyšší hodnoty od začátku pandemie COVID. Zdroj: XTB Research
Výhled BoE: zrychlení směrem k uvolnění
Tyto údaje urychlily sázky na snížení sazeb Bank of England (BoE) v nadcházejících měsících. Ačkoli nedávné rozhodnutí udržet sazby na úrovni 3,75 % bylo již vnímáno jako holubičí vzhledem k těsnému rozdělení hlasů v MPC v poměru 5:4, zhoršující se výhled na trhu práce pravděpodobně donutí k přehodnocení načasování uvolnění měnové politiky. Swapové trhy nyní oceňují 82% pravděpodobnost snížení sazeb v březnu, přičemž do konce roku 2026 se očekávají celkem dvě snížení.
Bude však pravděpodobně trvat měsíce, než podniky pocítí výhody nižších sazeb a znovu získají důvěru k obnovení náboru zaměstnanců, zejména s ohledem na nepříznivé vlivy vyšší minimální mzdy. Navíc se očekává, že nedávné zvýšení daní z mezd oslabí důvěru spotřebitelů a jejich výdaje, což potlačí ekonomickou aktivitu potřebnou k tomu, aby se firmy vymanily ze současné stagnace. To naznačuje, že bez agresivnějšího uvolnění měnové politiky hrozí Spojenému království, že uvízne v prostředí nízkého růstu, a to i přes nedávný mírný nárůst produktivity práce.
Zdroj: Bloomberg Finance LP.
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhu 🚩 Evropa a EUR/USD ustupují kvůli zvýšenému geopolitickému riziku mezi USA a Íránem
Michael Burry a Palantir: Známý analytik vznáší vážná obvinění
OIL: ropa roste kvůli eskalaci napětí mezi USA a Íránem ⚔️
Ranní shrnutí (19.02.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.