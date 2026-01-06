Graf dne: OIL.WTI; Trump spoléhá na investice amerických ropných gigantů 🖋️

Kroky USA ve Venezuele po převzetí moci od Nicoláse Madura se nyní soustředí na obnovu zdevastovaného ropného sektoru země. Ministr energetiky Chris Wright by se měl tento týden sejít s hlavními americkými ropnými společnostmi. Administrativa doufá, že Chevron, ConocoPhillips a další pomohou obnovit produkci po letech zanedbávání a korupce. Ropné firmy však postupují obezřetně a požadují záruky politické stability, právního státu a dlouhodobé podpory ze strany USA předtím, než se zaváží k miliardovým investicím, které experti odhadují na asi 10 miliard USD ročně v průběhu příští dekády.
Prezident Donald Trump prohlásil, že volby se v blízké době konat nebudou, s odůvodněním, že země musí být nejprve „navrácena k životu.“ Také naznačil, že USA mohou dotovat obnovu ropného sektoru a tvrdil, že provoz by mohl být obnoven do 18 měsíců, přičemž firmy by mohly být kompenzovány buď vládou USA, nebo budoucími výnosy z produkce. Trump představil tuto strategii jako způsob, jak snížit ceny ropy a paliv pro americké spotřebitele a zároveň posílit energetický a geopolitický vliv USA.
Pro ropný trh je nepravděpodobné, že by vývoj ve Venezuele měl výraznější krátkodobý dopad. Rafinérie na pobřeží Mexického zálivu v USA — uzpůsobené pro zpracování těžké venezuelské ropy — by mohly zvládnout importy, pokud by se dodávky postupně obnovily. Výhled je však velmi dlouhodobý. Jakékoli dodatečné dodávky z Venezuely by v následujících letech vyvíjely pouze mírný tlak na pokles cen. Míra a tempo oživení bude záviset na financování, politické stabilitě a na tom, zda se společnosti skutečně rozhodnou pro rozsáhlé investice — rozhodnutí, které pravděpodobně bude vyžadovat záruky ze strany USA.
Ceny ropy nejen že vyrovnaly víkendové ztráty, ale nyní se nacházejí nad páteční závěrečnou úrovní.
