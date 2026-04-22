Graf dne 📈 S&P 500 prodlužuje růst, podpořený nákupy ze strany CTA fondů

US500, futures na americký index S&P 500, během středeční ranní seance rostou. Podporují je signály od Donalda Trumpa, který naznačil časově neomezené prodloužení příměří s Íránem, zatímco čeká na finální společné stanovisko z Teheránu. V posledních týdnech se zdá, že růst S&P 500 je výrazně tažen nákupní aktivitou algoritmických CTA fondů, jak potvrzují data Goldman Sachs Prime. Po dnešní americké seanci zveřejní tržby společnosti Tesla a IBM, tedy dva důležité tituly v indexu.
Nakupují CTA fondy stále dál?
Goldman Sachs uvádí, že potenciál nákupů ze strany CTA fondů v indexu S&P 500 zůstává v krátkodobém horizontu pozitivní, i když oproti minulému týdnu oslabil. V praxi to znamená, že v průběhu příštího týdne mohou strategie sledující trend stále podporovat Wall Street bez ohledu na tržní scénář.
- Ve scénáři bočního trhu odhaduje Goldman v příštím týdnu nákupy v objemu zhruba 16 miliard USD. V horizontu jednoho měsíce tento objem klesá přibližně na 14 miliard USD, což je výrazně méně než předchozí odhady přesahující 45 miliard USD.
- Ve scénáři výrazného růstu model stále ukazuje pozitivní toky ze strany CTA fondů: asi 16 miliard USD během týdne a přibližně 17 miliard USD během měsíce. I zde je však patrné jasné ochlazení oproti dřívějším očekáváním, která se pohybovala blíže 50 miliardám USD.
- Nejvýraznější změna se objevuje ve scénáři poklesu. V krátkém horizontu by i při výraznějším výprodeji byly CTA fondy stále čistými kupci, a to v objemu kolem 16,5 miliardy USD během týdne. Problém se objevuje až ve delším horizontu. V takovém případě model ukazuje na prodeje v objemu přibližně 19 miliard USD během následujícího měsíce.
- To představuje důležitou změnu tónu, protože ještě před týdnem vykazoval i slabší tržní scénář mírně pozitivní tok. Nyní se zdá, že střednědobý poptávkový polštář začíná slábnout.
- Tato změna je způsobena obnovováním pozic CTA fondů. Čím více nákupů už proběhlo, tím méně mechanické poptávky zůstává pro další týdny.
- Jinými slovy, krátkodobá podpora pro S&P 500 nezmizela, ale její síla postupně slábne. Trh může stále těžit ze systematických nákupních toků, impuls už však není tak silný jako dříve.
- Za zmínku stojí, že tempo globálních nákupů akcií ze strany CTA fondů za poslední týden patřilo mezi pět nejsilnějších epizod v historii. Celkový objem dosáhl přibližně 86 miliard USD. Model zároveň ukázal na dodatečný potenciál poptávky ve výši 70 miliard USD během následujících pěti seancí ve stabilním tržním prostředí.
- Historicky takto rychlé vlny nákupů často vedly ke krátkodobé konsolidaci, po níž následovalo obnovení růstu. Podle Goldman Sachs činily průměrné výnosy indexu S&P 500 v podobných epizodách zhruba +2,2 % po jednom měsíci a více než +8 % po třech měsících.
- Z pohledu investora je závěr poměrně přímočarý. V krátkodobém horizontu CTA fondy trh stále podporují, ale ve střednědobém horizontu je tento efekt méně jistý, zejména pokud se na Wall Street objeví silnější vlna výprodejů.
US500 (graf D1)
Futures na S&P 500 (červnový kontrakt) dál vykazují pozitivní momentum, ale trh už vstupuje do překoupeného pásma, což vybízí k určité opatrnosti. Krátkodobý býčí signál se objevil po průrazu nad 9periodní klouzavý průměr, což podpořilo pokračování uptrendu. Současně se ale objevil i negativní technický signál v podobě denního cenového reverzu, který může ukazovat na dočasné zpomalení trendu, i když se kupci rychle vrátili.
Dalším mírným varovným signálem je uzavření pod lokální úrovní pivotu, což naznačuje, že nákupní tlak už není tak silný jako dříve. RSI se dostal nad 70, čímž potvrzuje překoupené podmínky a zvyšuje riziko krátkodobé korekce. Nejbližší růstové cíle leží v pásmu 7170–7230, zatímco nejbližší úrovně podpory se nacházejí kolem 7075 a poté poblíž 7030.
Zdroj: xStation5
