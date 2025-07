Graf dne – STŘÍBRO (14.07.2025)

Po nedávném průrazu se cena stříbra dostala na nejvyšší úroveň za téměř 14 let, což odráží silnou poptávku na londýnské komoditní burze. Rekordní ceny zlata a přetrvávající nejistota ohledně „globálního obchodního řádu“ nutí investory hledat bezpečné alternativy k ochraně kapitálu před volatilitou trhu.

V současné době stříbro jednoznačně vyniká jako hlavní vítěz v prostředí dlouhodobého obchodního napětí a nejistoty ohledně konečné podoby americké celní politiky. Od června kov posílil téměř o 18,5 % a od začátku roku dokonce překonal zlato (+35 % vs. +28 %). Přestože je zlato tradičně považováno za hlavní bezpečný přístav, jeho historicky vysoké ocenění (aktuálně 3 367 USD za unci) začíná některé investory odrazovat.

Klíčovou roli v růstu sehráli institucionální investoři – podle odhadů agentury Bloomberg navýšily ETF fondy zaměřené na stříbro své pozice o téměř 2 550 tun. Kromě funkce bezpečného aktiva má stříbro také silné průmyslové využití, zejména ve výrobě solárních panelů. Růst čínského solárního sektoru by tak mohl podpořit dlouhodobý optimismus, ačkoliv hlavním rizikem zůstává obnovení ochoty investorů podstupovat riziko – to by na stříbro dopadlo pravděpodobně citelněji než na zlato.

Od dubna se futures na stříbro obchodují mezi 30denním exponenciálním klouzavým průměrem (světle fialová) a dvěma standardními odchylkami od 100denního průměru (černá). Rozpětí konsolidací se pohybovalo mezi 1,5 až 2 USD. Zdroj: xStation5

Stříbro začalo dohánět zlato, protože investoři hledají aktiva, která kombinují bezpečnost a efektivní zajištění proti geopolitickým rizikům. Ačkoli je aktuální rally skutečně rekordní, poměr ceny zlata ke stříbru zůstává nad 10letým průměrem, což naznačuje další potenciál růstu. Naopak náhlé uvolnění globálního obchodního napětí – zejména mezi USA a zbytkem světa – by mohlo prudký růst stříbra náhle zastavit. Zdroj: XTB Research (data: Bloomberg Finance LP)

