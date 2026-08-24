Graf dne: Trump spouští výprodej kanadského dolaru (24. 8. 2026)

Týden začal na měnovém trhu relativně nízkou volatilitou. Výjimkou je kanadský dolar, který dnes vůči americkému dolaru oslabuje o více než 0,4 %.
Graf 1: Výkonnost měn G10 (24. 6. 2026)
Zdroj: XTB Research, 24. 8. 2026
Kde hledat důvody tohoto pohybu?
Návrat obchodní války
Jednání o nové obchodní dohodě mezi Washingtonem a Ottawou nečekaně ztroskotala. V pátek byla jednání ukončena, což vedlo k zavedení 50% cel na kanadské produkty vyvážené do USA. Opatření se dotknou zboží v celkové hodnotě přibližně 20–28 miliard USD, tedy 5–7 % veškerého kanadského exportu do USA.
Seznam zboží zahrnuje mimo jiné dřevo, cement, nábytek, vybrané mléčné výrobky, víno, elektrická zařízení a hokejové vybavení. Prezident Donald Trump své rozhodnutí důrazně obhajuje. Na sociálních sítích obvinil Kanadu z toho, že „chce využívat výhod amerického státu, aniž by jím byla“.
Kanadský premiér Mark Carney obviňuje USA z toho, že na poslední chvíli předložily nespravedlivé a ekonomicky škodlivé požadavky, včetně snahy omezit možnost Kanady uzavírat obchodní dohody s jinými zeměmi. Americká strana, zastoupená Jamiesonem Greerem, tato obvinění odmítá a tvrdí, že to byli kanadští vyjednavači, kteří novými požadavky narušili již dosažený kompromis.
Plánovaná odveta
Podle Carneyho mají 8. září vstoupit v platnost kanadská cla na americký export v obdobné hodnotě. Jak uvedl premiér, půjde o odvetu „dolar za dolar“. Opatření zasáhnou například ocel, zemědělské stroje, domácí spotřebiče, elektroniku a mléčné výrobky.
Výběr těchto sektorů není náhodný. Cla mají být rychle pocítit v politicky klíčových amerických státech, což může být obzvlášť významné vzhledem k rychle se blížícím volbám do Kongresu.
Dluh, PCE a Jackson Hole
Na straně amerického dolaru budou v centru pozornosti tři faktory.
Prvním bude situace na dluhopisovém trhu. Pokles výnosu 30letých amerických státních dluhopisů po zásahu ministerstva financí se ukázal jako neudržitelný. Aktuálně se výnos pohybuje kolem 5,24 %, tedy přibližně 6 bazických bodů nad čtvrtečními minimy. Pokud se objeví další prohlášení signalizující zvýšenou nabídku dolarů na trhu, lze očekávat další oslabení měny.
Druhým faktorem bude středeční zveřejnění údajů o PCE inflaci. Tento ukazatel je oproti CPI výrazně zpožděný, ale členové FOMC jej historicky preferují. Zveřejnění nabývá na významu zejména vzhledem k nedávné změně tržního ocenění. Po posledním neúspěšném zásahu Scotta Bessenta vzrostla trhem implikovaná pravděpodobnost podzimního zvýšení sazeb. Zvýšení v září je oceněno přibližně na 40 %, zatímco v říjnu na něco přes 60 %.
Třetím a možná nejdůležitějším faktorem bude sympozium v Jackson Hole, které proběhne od čtvrtka do soboty. V pátek kolem 14:00 vystoupí předseda Fedu Warsh. Zdá se, že absence výhledu dalšího směřování měnové politiky nepřipadá v úvahu. Trhy očekávají jasnější signály a jejich absence by mohla ještě zvýšit tlak na americký dolar. Šéf Fedu oznámil, že bude k Jackson Hole přistupovat jako k určitému „čistému listu“. Otázkou zůstává, jak jej hodlá popsat.
Technická analýza
Graf 2: USDCAD [D1] (31. 3. 2026–24. 8. 2026)
Zdroj: xStation, 24. 8. 2026
Ve střednědobém horizontu zůstává výhoda stále na straně prodávajících, což potvrzuje pozice ceny pod všemi klíčovými klouzavými průměry. EMA50, EMA100 a EMA150 společně s úrovní 38,2% Fibonacciho retracementu vytvářejí silnou zónu rezistence.
Indikátor RSI na úrovni 37,9 se však pomalu zvedá z přeprodaného pásma, což ponechává prostor pro další růst v rámci korekčního pohybu.
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