Graf dne 🚩 US100 před výsledky Nvidie – dostanou polovodiče další zásah, nebo nový impuls k růstu?

Futures kontrakt na Nasdaq 100 (US100) bude dnes pod bedlivým dohledem globálních trhů před zveřejněním výsledků Nvidie (NVDA.US), největší veřejně obchodované společnosti na světě podle tržní kapitalizace, které dorazí po uzavření amerického trhu. Výsledky pravděpodobně ovlivní sentiment vůči výrobcům čipů i sektorům napojeným na AI infrastrukturu. Investoři očekávají téměř 100% meziroční růst tržeb, samotné překonání konsenzu a zvýšení výhledu ale nemusí stačit k výrazně pozitivní reakci. Pokud má Nvidia znovu nastartovat momentum v polovodičovém sektoru, možná bude muset investory překvapit něčím skutečně novým nebo přinést více detailů k tématům, která se v posledních týdnech objevovala v globálních médiích.
Jedním z takových témat je údajné 15% zvýšení cen serverové infrastruktury Vera Rubin a Grace Blackwell. Pokud společnost zvýší výhled marží a zároveň zachová silný výhled prodeje, polovodičový sektor by mohl znovu získat momentum a US100 by se mohl vrátit nad 30 000 bodů. Pokud Nvidia zveřejní výborná čísla, ale nenabídne žádný významný nový katalyzátor, reakce trhu může být smíšená. V případě negativního překvapení u některého z klíčových ukazatelů nelze vyloučit pokles směrem k 28 600 bodům, což odpovídá 38,2% Fibonacciho retracementu posledního poklesového pohybu.
- Data Wolfe Research ukazují, že momentum akcie mají problém znovu překonat klíčové 50denní a 200denní klouzavé průměry, které aktuálně fungují jako rezistence.
- Tato slabost zvyšuje význam dnešních výsledků Nvidie, které mohou určit krátkodobý směr široké skupiny růstových a polovodičových akcií, do nichž se v posledních dvou letech koncentroval kapitál v mimořádné míře.
- Nasdaq 100 se aktuálně obchoduje s průměrným P/E kolem 23x, ve srovnání s přibližně 30x na vrcholu dot-com bubliny a dvacetiletým průměrem kolem 20x. Ocenění tak zůstává náročné, zatím jej ale podporují silné fundamenty, včetně investičního boomu kolem AI a rychlého růstu zisků.
Graf US100 (D1 interval)
Za posledních 30 dní US100 posílil přibližně o 4 %, index však zároveň prošel několika slabšími seancemi a nedokázal se delší dobu udržet nad 30 000 body. Klíčové rezistence dnes leží na 29 500 a 30 000 bodech, zatímco důležité supportní zóny se nacházejí kolem 28 600 bodů, což odpovídá 38,2% Fibonacciho retracementu, a na 28 000 bodech. Index nedávno našel support kolem EMA200 a od té doby si udržuje střednědobý uptrend, navzdory ztrátě momenta v posledních týdnech.
Zdroj: xStation5
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