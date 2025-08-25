Graf dne: USDIDX (25.08.2025)

Index amerického dolaru (USDIDX) smazal své zisky z počátku asijské seance (aktuálně: +0,05 %), což naznačuje přetrvávající tlak na oslabení po umírněném projevu předsedy Fedu Jeroma Powella v Jackson Hole v pátek (tehdy: -1 %). Na druhou stranu peněžní trh mírnil svou euforii a lehce omezil očekávání ohledně snižování sazeb v USA.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Krátký průraz USDIDX nad 10- a 30-periodní EMA (žlutá a světle fialová) byl minulý pátek ukončen po projevu Powella, který naznačil návrat ke snižování sazeb v USA. Růst se zastavil na 38,2% Fibonacci retracementu, než se otočil směrem k úrovni 78,6 %, která nyní slouží jako klíčový support.
Zdroj: xStation5
Co dnes hýbe USDIDX?
Během projevu v Jackson Hole otevřel Jerome Powell cestu k snížení sazeb v USA, když zdůraznil posun v rovnováze rizik pro měnovou politiku. Podle Powella roste riziko oslabení trhu práce, jak ukazují nedávná data o zaměstnanosti (NFP), zejména velké revize směrem dolů z posledních měsíců. Hlavním rizikovým faktorem je zpomalující tempo náboru a prodlužující se doba hledání práce, což by se v případě zpomalení mohlo snadno přetavit ve vyšší nezaměstnanost.
Výnosy amerických státních dluhopisů mírně rostou:
-
2leté +1bp na 3,71 %
-
10leté +2bp na 4,27 %
Korekce je jen mírná ve srovnání s pátečním prudkým propadem citlivých 2Y (-10bp tehdy), i když tato reakce trhu se zdá být poněkud přehnaná vzhledem k možným scénářům na příštím zasedání FOMC.
Ochladnutí očekávání je viditelné také na peněžním trhu. Úrokové swapy snížily implikovanou pravděpodobnost zářijového snížení sazeb o 25bp na 85 % (z cca 90 % v pátek). Rozhodnutí FOMC bude záviset na sérii dat (PCE, NFP), která budou zveřejněna před 16.–17. zářím. I kdyby jádrová inflace PCE (konsensus: 2,9 % r/r) nepřekvapila směrem nahoru, zářijové snížení může mít stále jestřábí tón. Jinými slovy, jednorázové snížení o 25bp by bylo vnímáno jako pojistka proti rizikům na trhu práce, ale nemuselo by nutně znamenat začátek širšího cyklu uvolňování v roce 2025.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.