Hims & Hers posiluje vedení: Bývalá zástupkyně šéfa FDA Deb Autor se stává první šéfkou pro oblast politiky

Hims & Hers jmenovala Deb Autor první šéfkou pro oblast politiky (Chief Policy Officer).
Autor má bohaté zkušenosti z FDA a AstraZeneca, a již působí ve správní radě Hims.
Společnost reaguje na rostoucí regulatorní tlak, včetně vyšetřování FDA.
V nové roli bude Autor klíčovou osobou pro regulační a politické vztahy firmy.
Společnost Hims & Hers Health jmenovala Deb Autor do nově vytvořené funkce Chief Policy Officer (vedoucí pro oblast veřejné politiky). Autor, která má za sebou více než 30 let zkušeností v oblasti regulací a farmacie, bude řídit komunikaci se státní správou, regulátory a tvůrci politik v době, kdy firma intenzivněji vstupuje do interakce s úřady.
Deb Autor dříve působila jako zástupkyně komisaře pro globální regulační operace a politiku v FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) a zastávala vysokou funkci i ve společnosti AstraZeneca. Od loňského roku již působí v dozorčí radě Hims & Hers a ve své roli v představenstvu bude pokračovat i nadále.
Jmenování přichází v době, kdy společnost čelí zvýšenému dohledu ze strany amerických regulačních orgánů. V září se Hims dostala pod drobnohled FDA kvůli údajně klamavé reklamě, a zároveň došlo k posunu ve strategii firmy, která začala nabízet personalizované verze semaglutidu – účinné látky v populárním léku Wegovy od Novo Nordisk. Tento krok následoval po zákazu hromadné výroby neschválených kopií této látky.
Ve své nové roli bude Deb Autor úzce spolupracovat s pacienty, telemedicínskými platformami, poskytovateli zdravotní péče, farmaceutickými firmami, regulátory i zákonodárci, aby zajistila, že rozvoj digitální zdravotní péče bude odpovídat aktuálním pravidlům a standardům.
Graf HIMS.US (D1)
Akcie společnosti Hims & Hers Health procházejí výrazným sestupným trendem a aktuálně se obchodují na úrovni 37,03 USD, což znamená prudký pokles z úrovní nad 50 USD během posledních týdnů. Cena se nachází hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 (47,80 USD) a SMA 100 (50,35 USD), což potvrzuje silný medvědí sentiment na trhu. RSI je na hodnotě 35,4, čímž se blíží přeprodané zóně (pod 30), ale zatím stále signalizuje pokračující prodejní tlak.
Zdroj: xStation5
