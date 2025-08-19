Home Depot s mírným růstem a opatrným výhledem pro rok 2025

Home Depot (HD.US) reportoval výsledky za 2. čtvrtletí 2025, které odpovídaly očekáváním trhu, přesto však nepřinesly výraznější pozitivní překvapení. Společnost vykázala tržby ve výši 43,18 miliardy USD a zisk na akcii (EPS) dosáhl 4,68 USD, což je lehce pod odhady analytiků. Akcie dnes mírně oslabují, což může odrážet opatrnost investorů v souvislosti s obavami ze zpomalující ekonomiky a omezeného růstu tržeb.
Home Depot Inc. je jedním z největších světových maloobchodních řetězců specializujících se na prodej stavebních materiálů, nářadí, produktů pro domácnost a rekonstrukce. Společnost působí především na americkém trhu a obsluhuje jak individuální zákazníky, tak profesionální dodavatele. Díky široké nabídce produktů a rozsáhlé síti prodejen je Home Depot lídrem v segmentu domácích úprav a renovací.
Finanční výsledky za 2Q 2025
Tržby (GAAP): 43,18 mld. USD, meziroční nárůst o 0,6 % (vs. 42,91 mld. USD ve 2Q 2024)
Hrubý zisk (upravený): 14,4 mld. USD, s hrubou marží cca 33 %
EBITDA (upravená): 7,5 mld. USD
Čistý zisk (upravený): 4,56 mld. USD, mírný meziroční pokles, s čistou marží kolem 10 %
Zisk na akcii (EPS, upravený): 4,68 USD, mírně pod tržním očekáváním (4,69 USD), což představuje pokles o 0,2 % oproti 2Q 2024
Srovnatelné tržby v USA: +1,4 % meziročně, což ukazuje na stabilní poptávku v maloobchodním segmentu
Provozní marže: 13,0 %, v souladu s očekáváním analytiků
Provozní cash flow: 5,4 mld. USD, pokles oproti předchozímu roku
Volný cash flow: 4,7 mld. USD, rovněž meziročně nižší
Kapitálové výdaje: 720 mil. USD, mírně pod úrovní minulého roku
Graf (interval D1)
Zdroj: xStation5
Výhled
Home Depot potvrdil svůj celoroční výhled pro rok 2025, když očekává růst tržeb přibližně o 2,8 %, zatímco zisk na akcii (EPS) by měl klesnout zhruba o 3 %.
Přestože stabilní růst tržeb a udržení provozních marží odráží relativně silnou finanční pozici a efektivní kontrolu nákladů, umírněné tempo růstu srovnatelných tržeb v USA může naznačovat možné zpomalení v nadcházejících obdobích.
Pokles peněžních toků je varovným signálem, který si vyžaduje pozorné sledování v příštích kvartálech. Nicméně kapitálové výdaje zůstávají pod kontrolou, což svědčí o obezřetném investičním přístupu tváří v tvář přetrvávající nejistotě na trhu.
Shrnutí:
Přestože si Home Depot udržuje silnou tržní pozici, makroekonomické protivětry a slábnoucí prodejní momentum mohou omezit tempo budoucího růstu zisků.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.