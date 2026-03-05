Broadcom vidí AI čipy nad 100 mld. USD v roce 2027, poptávka po custom silikonu roste

Broadcom uvedl, že má „line of sight“ na tržby z AI čipů nad 100 mld. USD v roce 2027, protože hyperscale hráči dál navyšují investice do AI infrastruktury. Společnost zároveň oznámila silné výsledky za fiskální Q1, lepší výhled na Q2 a nový program zpětného odkupu akcií v objemu 10 mld. USD.
Výsledky a výhled: klíčová čísla
Broadcom vykázal ve fiskálním Q1 tržby 19,31 mld. USD (kvartál skončil 1. února 2026), přičemž AI tržby vzrostly na 8,4 mld. USD díky poptávce po custom akcelerátorech a AI síťových řešeních. Na fiskální Q2 firma očekává tržby zhruba 22,0 mld. USD a AI polovodičové tržby 10,7 mld. USD.
Co táhne růst v AI
Custom AI čipy a networking
Základem strategie Broadcomu je custom silicon: firma se zákazníky převádí rané návrhy do podoby čipů, které lze vyrábět (například u Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)). Management zdůrazňuje, že poptávka se týká nejen akcelerátorů, ale i síťové infrastruktury, která spojuje velké AI clustery v datacentrech.
Výdaje hyperscalerů dál podporují poptávku
Reuters upozornil, že Alphabet, Microsoft, Amazon a Meta mohou letos investovat minimálně 630 mld. USD do AI infrastruktury, což podporuje poptávku po čipech i síťovém vybavení.
Zákaznická pipeline: Anthropic, OpenAI a Meta
Broadcom očekává dodávky 1 gigawattu tensor processing units (TPU) pro Anthropic v roce 2026 a růst na 3 gigawatty v roce 2027. Zároveň míří na dodání prvního AI čipu pro OpenAI v roce 2027 a více než 1 gigawatt těchto čipů.
U Met y CEO Hock Tan odmítl zprávy o zpomalení a uvedl, že roadmapa MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) je „alive and well“.
Reakce akcií Broadcom a co sledovat dál
Akcie Broadcom podle Reuters po výsledcích posílily v after-market obchodování téměř o 5 %. V nejnovější seanci se AVGO obchodovalo kolem 317 USD.
