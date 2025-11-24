Iberdrola plánuje převzít brazilskou energetickou firmu Neoenergia za 1,2 miliardy dolarů

- Iberdrola nabízí 32,5 BRL za akcii Neoenergia za zbývajících 16,2 % podílu (cca 6,4 mld. BRL / 1,2 mld. USD) s cílem firmu stáhnout z burzy.
- Transakce zapadá do strategie posilovat regulované elektrické sítě v klíčových trzích (Brazílie, USA, UK), kde sítě tvoří přibližně 90 % byznysu Neoenergie.
- Trh reaguje pozitivně, akcie Neoenergia rostou až o zhruba 8 %, Iberdrola mírně posiluje a potvrzuje investiční plán kolem 58 mld. EUR do roku 2028 (cca 30 % USA, 12 % Brazílie).
Španělská energetická skupina Iberdrola SA podala nabídku na odkup akcií brazilské energetické společnosti Neoenergia SA, které dosud nevlastní. Nabídka činí 32,5 brazilského realu za akcii v hotovosti a oceňuje zbývajících 16,2 % podílu zhruba na 6,4 miliardy BRL, tedy přibližně 1,2 miliardy USD. Cílem je následné stažení Neoenergie z burzy. Nabízená cena představuje asi 8 % prémii oproti páteční závěrečné ceně a odpovídá valuaci, za kterou Iberdrola v září dokupovala 3 % podíl.
Akcie Neoenergie po oznámení vzrostly v Sao Paulu až o 7,9 % a přiblížily se nabízené ceně, zatímco akcie Iberdroly v Madridu mírně posílily o 0,6 %.
Sázka na sítě v klíčových trzích
Transakce zapadá do dlouhodobé strategie Iberdroly soustředit se na trhy, kde vidí největší prostor pro růst, a na byznys přenosových a distribučních sítí. V případě Neoenergie tvoří sítě přibližně 90 % podnikání, takže plné převzetí zvyšuje expozici Iberdroly vůči tomuto segmentu v zemi, která má podle analytiků stabilní a pro investory příznivý regulační rámec.
Brazílie patří vedle Spojených států a Spojeného království mezi klíčové trhy, na které chce Iberdrola cílit. Firma plánuje investice přibližně 58 miliard eur do roku 2028, z toho 30 % má směřovat do USA a 12 % do Brazílie. Peníze mají jít hlavně do modernizace a rozšiřování sítí, které musí zvládnout rychle rostoucí výrobu z čistých zdrojů a rostoucí poptávku, mimo jiné kvůli datovým centrům.
Zjednodušení struktury po Avangridu
Iberdrola uvedla, že cílem nabídky je také zjednodušit korporátní a organizační strukturu Neoenergie a získat větší flexibilitu ve finančním i provozním řízení. Aktuální krok navazuje na loňské převzetí zbývajícího podílu v americké dceřiné společnosti Avangrid Inc., po kterém se i tato jednotka dostala plně pod kontrolu španělské skupiny.
Graf: IBE1.ES (D1)
