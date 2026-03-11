Tržby Rheinmetallu: Výrazný růst, ale trh očekával více

Přední evropská společnost z obranného průmyslu, Rheinmetall, dnes zveřejnila své výsledky. Navzdory silnému růstu tržeb, solidnímu zlepšení marží a optimistickému výhledu to nestačilo na splnění očekávání trhu. Akcie společnosti po zveřejnění oslabují přibližně o 6 %.
Výsledky za rok 2025, hlavní body:
- Konsolidované tržby skupiny vzrostly na 9,9 miliardy EUR, což představuje meziroční růst o 29 %.
- Zisk dosáhl 1,84 miliardy EUR, tedy meziročně o 33 % více.
- Provozní marže skupiny vzrostla na 18,5 %.
- Objem backlogu zakázek v roce 2025 vzrostl na 63,76 miliardy EUR, což znamená meziroční nárůst o 36 %.
Výsledky společnosti byly objektivně výborné, zejména s ohledem na to, že jde o průmyslový podnik, nikoli o firmu ze sektoru služeb nebo technologií. Trh však očekával více. Zdá se, že trh byl nastaven na tržby kolem 10,2 miliardy EUR a zisk nad 1,9 miliardy EUR. Při poměru P/E v pásmu 90–100 to vede k poměrně výrazné valuční reakci i na relativně malé zklamání.
Rozdělení podle segmentů
Pozemní systémy:
- Tržby: 4,9 miliardy EUR, +31,7 %
- Zisk: 0,58 miliardy EUR, +37,2 %
- Marže: 11,7 %
Zbraně a střelivo:
- Tržby: 3,5 miliardy EUR, +26,9 %
- Zisk: 1,03 miliardy EUR, +31,2 %
- Marže: 29,3 %
Elektronika:
- Tržby: 2,5 miliardy EUR, +45,1 %
- Zisk: 0,36 miliardy EUR, +68,1 %
- Marže: 14,6 %
Výhled a dividendová politika
Skupina oznámila dividendu ve výši 11,5 EUR na akcii. To znamená výplatní poměr čistého zisku na úrovni 45,5 % a meziroční růst o 42 %.
Společnost očekává, že v roce 2026 tržby překročí 14 miliard EUR. Provozní marže by měla vzrůst na 19 %, což implikuje EBIT přesahující 2,6 miliardy EUR.
Vedení společnosti se nevyhýbalo ani odkazům na pokračující konflikt v Íránu. Ve své prezentaci k výsledkům firma uvádí, že její systémy protivzdušné obrany, motory pro balistické střely a rostoucí portfolio bojových dronů jsou v ideální pozici těžit ze stále větší mezery v zásobách a schopnostech ozbrojených sil USA.
RHM.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Akcie společnosti Rheinmetall mají tendenci pohybovat se v cyklech. Tento pohyb však probíhá v rámci velmi jasně vymezeného cenového kanálu, což naznačuje, že společnost má určitou úroveň fundamentální, nezpochybnitelné hodnoty, ale zároveň čelí silným strukturálním omezením.
