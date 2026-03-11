Káva v USA dál zdražuje, zlevnění suroviny se zatím nepropisuje ☕

Cena kávy v USA vystoupala na rekordních 9,459 USD za libru.
Meziročně jde o růst o 31 %, i když futures letos klesly asi o 17 %.
Nižší ceny suroviny se mohou do maloobchodu promítnout až v roce 2027.
Poptávka po kávě zůstává silná, i přes pokračující tlak na ceny.
Ceny kávy pro americké spotřebitele dál rostou, přestože ceny kávových zrn na komoditním trhu letos výrazně klesly. V únoru dosáhla průměrná maloobchodní cena kávy v USA 9,459 USD za libru, což je nové historické maximum. Meziročně jde o nárůst o 31 %, a káva tak patřila mezi nejvýraznější faktory potravinové inflace.
Hlavní důvod spočívá ve zpoždění celého dodavatelského řetězce. Pražírny i obchodníci nakupovali zásoby už před několika měsíci za mnohem vyšší ceny, kdy trh reagoval na slabší sklizeň v Brazílii a Vietnamu i na dopad cel. Přestože futures letos oslabily zhruba o 17 %, do konečných cen pro zákazníky se tento pokles zatím nepromítl.
Například společnost Counter Culture Coffee letos platí za zelenou, nepraženou kávu asi o 20 % více než loni. K tomu se přidává i dopad cel, který firmě podle odhadu zvýší letošní náklady o dalších 200 tisíc USD. Samotné dodávky kávy navíc trvají čtyři až šest měsíců a zásoby se následně spotřebovávají ještě dalšího přibližně půl roku. Nižší burzovní ceny by se tak mohly do amerického trhu propsat až na začátku roku 2027.
Ani potom ale nemusí být úleva výrazná. Producenti v Brazílii díky vyšším cenám získali větší prostor držet zásoby a čekat na výhodnější podmínky. Brazilský export nepražené kávy byl v únoru meziročně nižší o 27 %, což omezuje tlak na další pokles cen pro pražírny i odběratele.
Zajímavé je, že poptávka po kávě navzdory vysokým cenám zůstává odolná. Spotřebitelé sice více hledají levnější způsoby domácí přípravy, ale kavárenské nápoje dál kupují jako menší luxus. Medián ceny filtrované kávy v únoru vzrostl na 3,65 USD a cold brew na 5,58 USD, v obou případech asi o 4 % meziročně.
Z pohledu investorů i spotřebitelů tak káva zůstává jednou z nejodolnějších složek potravinové inflace. Pokles cen na burze sice působí pozitivně, ale cesta k levnější kávě na pultech bude zřejmě ještě dlouhá.
Graf COFFEE (H4)
Cena kávy se aktuálně pohybuje kolem 289,07 USD a po předchozím prudším poklesu se snaží stabilizovat nad minimem na úrovni 274,77 USD. Trh sice v posledních dnech mírně korigoval vzhůru, ale stále zůstává pod důležitými technickými bariérami, což ukazuje, že převaha kupců zatím není dostatečně silná. Z technického pohledu je důležité, že cena se nachází pod EMA 50 na úrovni 291,97 USD i pod SMA 100 kolem 305,00 USD. To potvrzuje, že krátkodobý i střednědobý trend zůstává spíše medvědí. Navíc se trh drží pod Fibonacciho hladinou 23,6 % na 297,63 USD, která nyní funguje jako nejbližší významnější rezistence. Dokud se káva nevrátí nad tuto oblast, bude dosavadní pohyb působit spíše jen jako technické nadechnutí po výprodeji.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.