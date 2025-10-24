IBM a AMD urychlují pokrok v oblasti kvantového výpočetního výkonu

- Implementace klíčového algoritmu pro kvantovou korekci chyb od IBM na standardním hardwaru AMD urychluje vývoj hybridních klasicko-kvantových systémů.
IBM oznámila zásadní průlom v oblasti kvantového výpočetnictví, když prokázala, že klíčový algoritmus pro korekci chyb lze nyní spouštět v reálném čase na standardním hardwaru od AMD. Tento milník přibližuje kvantové počítače k praktickému využití, protože umožňuje jejich integraci s existujícími systémy a testování v reálných podmínkách.
Algoritmus, který IBM vyvinula letos v červnu, byl navržen tak, aby efektivně snižoval vysokou chybovost kvantových bitů (qubitů). Zástupce IBM pro kvantové iniciativy zdůraznil, že spuštění algoritmu na široce dostupných a relativně cenově dostupných čipech AMD – rychlostí desetkrát převyšující minimální požadavky – představuje zásadní pokrok.
Spolupráce mezi IBM a AMD na vývoji hybridní architektury kombinující klasické a kvantové výpočty má za cíl vytvořit dostupnější ekosystém, který umožní firmám testovat a optimalizovat kvantové algoritmy na klasickém hardwaru ještě před jejich nasazením na plně funkční kvantové počítače. To by mělo urychlit inovace a rozšířit praktické využití kvantových technologií.
Pro AMD tento úspěch znamená rychlé přibližování se hlavnímu rivalovi – NVIDIA. Společnost se stává stále důležitějším hráčem v oblasti vysoce výkonných výpočtů, a posiluje tak svou pozici klíčového dodavatele pro firmy vyvíjející pokročilé AI systémy, včetně OpenAI, Microsoftu a Googlu. Čipy AMD se čím dál častěji používají nejen v tradičních serverech a grafických kartách, ale i v moderních systémech vyžadujících integraci klasických a kvantových algoritmů.
Tento milník je v souladu s dlouhodobým plánem IBM vybudovat kvantový počítač Starling do roku 2029.
Práce na algoritmu byla dokončena o rok dříve, než se plánovalo, což zdůrazňuje rychlý pokrok společnosti v konkurenčním prostředí.
Hybridní klasicko-kvantová platforma by mohla urychlit komercializaci kvantových technologií a otevřít nové příležitosti pro podniky po celém světě.
Letos zaznamenaly akcie IBM, a zejména AMD, výrazný růst, který výrazně překonal odvětvové benchmarky. Odborníci poukazují na to, že AMD nyní udává tempo inovací a určuje směr vývoje v oblasti AI čipů a kvantových výpočetních systémů.
