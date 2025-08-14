Indická BPCL nakoupí 10 milionů barelů americké ropy v rámci pětiměsíčního tendru

Státní indická rafinérská společnost Bharat Petroleum Corp (BPCL) uzavřela pětiměsíční kontrakt s obchodníkem Glencore na dodávku 10 milionů barelů ropy z USA, uvedly zdroje obeznámené s transakcí. Dodávky ropy budou probíhat od listopadu do března po 2 milionech barelů měsíčně, což dvojnásobně převyšuje objem z předchozího tendru BPCL.
Indie, třetí největší dovozce ropy na světě, tímto krokem posiluje své energetické vztahy s USA, a to v době, kdy obě země pokračují v jednáních o bilaterální obchodní dohodě. Vyšší dovoz má zároveň pomoci snížit obchodní přebytek Indie vůči USA, který loni dosáhl 45,7 miliardy USD.
Obchod přichází na pozadí rostoucího napětí mezi oběma státy. USA od 7. srpna uvalily 25% clo na indické zboží a pohrozily podobnými opatřeními kvůli pokračujícím nákupům ruské ropy Indií. Během únorové návštěvy premiéra Naréndry Módího ve Washingtonu se Indie zavázala zvýšit nákupy amerických energetických surovin z 10 na 25 miliard USD a obě země si stanovily cíl dosáhnout 500 miliard USD v obchodu do roku 2030.
Indické rafinerie již v poslední době zvýšily nákupy ropy z USA díky příznivým přepravním maržím a plánují také navýšit dovoz LPG a LNG z USA od roku 2026, přičemž vláda zvažuje zrušení dovozního cla na tyto komodity.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se aktuálně obchoduje kolem 62,82 USD. Růst cenu ropy vrátil zpět nad EMA 50 (62,71 USD), avšak stále zůstává pod SMA 100 (63,30 USD), což značí, že hlavní trend je zatím medvědí. Momentum (102,05) i CCI (156,2) potvrzují silný krátkodobý růstový impuls, přičemž CCI se rychle přehoupl z přeprodaných úrovní do překoupené zóny. Tento vývoj naznačuje, že na trhu může probíhat krátkodobé vybírání zisků po prudším růstu.
Zdroj: xStation5
