Intel stojí na křižovatce: proč potřebuje průlom ve výrobě čipů

Společnost Intel čelí náročnému období, které může rozhodnout o její budoucnosti. Dlouholetý lídr trhu se dostal do pozice, kdy zaostává za konkurencí – především kvůli zpožděním ve výrobních procesech a technickým potížím v nových produktových řadách.
Podíl Intelu na trhu s PC procesory klesl ze zhruba 90 % na méně než 70 %, a podobný vývoj se odehrává i v oblasti notebookových čipů. Zpoždění ve vývoji výrobních uzlů, jako byla generace 10nm nebo 7nm, podkopala důvěru v technické vedení společnosti.
Nové čipové řady často nenaplnily očekávání – ať už kvůli výkonnostním nedostatkům, nebo problémům s kompatibilitou a energetickou efektivitou, zvláště v porovnání s konkurenty vyrábějícími u TSMC.
Co Intel potřebuje: „velká vítězství“
V příštích 12 měsících bude klíčové, aby Intel dosáhl výrazných úspěchů, zejména v oblasti:
- Spuštění úspěšných generací čipů pro spotřebitele, jako jsou Panther Lake a Nova Lake, které budou vyráběny pomocí 18A procesu. Tyto produkty musí přesvědčit výkonem i stabilitou.
- Zvýšení výtěžnosti a spolehlivosti nových uzlů, především 18A a připravovaného 14A. Bez těchto kroků hrozí, že výrobní kapacity zůstanou nevyužité.
- Získání externích zákazníků pro foundry divizi – samotná interní poptávka nestačí na pokrytí nákladů na budování továren. Ve hře jsou jména jako Nvidia, Apple, Broadcom či Qualcomm.
- Optimalizace výrobní roadmapy – některé zdroje uvádějí, že Intel možná přehodnotí svůj důraz na 18A a více se zaměří na komerčně zajímavější 14A.
Proč na tom záleží
Neúspěch v některé z výše uvedených oblastí by mohl dál oslabit pozici Intelu ve srovnání s AMD či TSMC. Investice do továren by mohly skončit jako „utopené náklady“, pokud nepřinesou odpovídající zakázky.
Naopak úspěch by mohl přinést zlom – Intel by se opět mohl stát silným hráčem nejen v návrhu, ale i ve výrobě čipů. Spolupráce s Nvidií, která do Intelu nedávno investovala 5 miliard dolarů, by mohla být prvním krokem. Klíčové však bude dodat výsledky: výkonné čipy, spolehlivou výrobu a důvěru nových zákazníků.
